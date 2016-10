Region

„Knallteufel“ in Denekamp festgenommen

Die Polizei Dinkelland hat jetzt einen „Knallteufel“ festgenommen. Er hatte in den vergangenen Wochen immer wieder illegales Feuerwerk in Denekamp hochgehen lassen.

Denekamp. Einwohner in Denekamp können wieder ruhig schlafen: Seit Wochen wurden sie nachts vom lauten Knall illegalen Feuerwerks gestört. In der Nacht zu Samstag hat die niederländische Polizei nun den Verursacher festgenommen. Der 35-Jährige hatte zuvor Feuerwerk in der Oldenzaalsestraat angezündet. Aufgeschreckte Anwohner verständigten daraufhin die Polizei.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nicht nur haufenweise illegale Knallkörper, sondern auch eine große Menge an Ecstasy-Tabletten und eine Hanfplantage, meldet die niederländische Zeitung „Tubantia“. Die Polizei nahm den Mann fest. Der 35-Jährige ließ in den vergangenen Wochen an verschiedenen Orten in Denekamp Knallkörper hochgehen.