Grafschaft

Klicktipp: Wintervögel in der Grafschaft

Der Buchfink gehört zu den häufigen Vögeln in der Grafschaft. Hier ist ein Männchen zu sehen. Foto: Stephan Konjer

Elster und Ringeltauben fressen an einem Futterplatz. Foto: Stephan Konjer

Ein Rotkehlchen bedient sich am Futterhaus. Foto: Stephan Konjer

Welche Vögel sind in den Gärten der Grafschaft Bentheim verbreitet? Welche sind selten? Eine interaktive Karte des NABU zeigt den Artenreichtum im Vergleich zu anderen Regionen.

Nordhorn. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hatte Naturfreunde dazu aufgerufen, bei der „Stunde der Wintervögel“ Anfang Januar Vögel in Gärten zu zählen. Die Vogelzähler haben die erfassten Daten nun beim NABU gemeldet. In der Grafschaft haben 180 Menschen bei der Aktion mitgemacht und fast 3500 Vögel gezählt.

Aus den gesammelten Daten hat der NABU eine interaktive Deutschlandkarte erstellt. In ihr werden alle gezählten Arten grafisch dargestellt. Auf Bundesländer- und Kreisebene kann so verglichen werden, wo welche Art besonders häufig oder selten ist. Da die Wintervögel bereits das siebte Jahr in Folge gezählt wurden, liegen Vergleichsdaten bis 2011 vor.

Außerdem können die Zählungen in einer Tabelle angesehen werden. Daraus ist beispielsweise zu erkennen, dass in diesem Jahr 49 Vogelarten in der Grafschaft gezählt wurden; es 2012 aber nur 36 Arten waren. Veränderungen zu den Vorjahren können mithilfe der Tabelle nachvollzogen werden.

Für jede Vogelart gibt es eine eigene Unterseite mit Fotos, einem typischen Ruf als Hörbeispiel und weiteren Informationen. Damit können alle Naturfreunde üben, um bei der nächsten Vogelzählung mitzumachen.