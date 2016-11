Klicktipp: Wie häufig kommt Ihr Nachname vor?

Grafschaft

Etwa 3330 Mal kommt der Nachname Schnieders weltweit vor, oft ist er in der Grafschaft vertreten. Aber auch in den USA. Auf Verbreitungskarten im Netz können Grafschafter herausfinden, wo ihr Name überall zu finden ist.

Nordhorn. Irgendwann googelt doch jeder einmal nach sich selbst. Wer wissen will, wo und wie oft sein Nachname in der Welt verbreitet ist, kann auf verschiedene Ahnenforschungsseiten im Internet zurückgreifen. Die Online-Redaktion der GN hat sich zwei Beispiele herausgepickt: Verwandt.de und die englische Seite Forebears, die auch auf Deutsch übersetzt wird. Beide Angebote sind kostenlos.

Verwandt.de zeigt das Vorkommen der Nachnamen in einer Deutschlandkarte an, unterteilt in die verschiedenen Landkreise. Forebears präsentiert die Ergebnisse in einer Weltkarte. Klickt man hier die USA auf der Karte an, können Suchende sogar herausfinden, wie oft ihr Name in den einzelnen US-Staaten und in den Bezirken vorkommt. So leben beispielsweise 263 Menschen mit dem typischen Grafschafter Nachnamen Schnieders in Missouri, davon 119 im Bezirk Cole.

Verteilung des Namens Hesselink Woher stammt dein Name? Interessant ist auch, dass auf Verwandt.de die häufigsten Vornamen zum entsprechenden Nachnamen angezeigt werden. Bei Schnieders sind die Top drei zum Beispiel: Hermann, Bernhard und Heinrich. Viel Spaß beim Suchen!

