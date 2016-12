Obergrafschaft

Klicktipp: Schüttorferin im englischen Radio

Wie feiern die Deutschen Weihnachten? In der englischen Grafschaft Wiltshire wissen sie es jetzt ganz genau. Die gebürtige Schüttorferin Angelika Davey hat es ihnen im Radio erklärt – am Beispiel ihrer alten Heimat.

Schüttorf/Devizes. Adventskränze mit vier Kerzen, Weihnachtsmarkt mit Glühweinbuden und Adventskalender, die schließlich in Deutschland erfunden wurden: Über all diese Traditionen spricht Angelika Davey in Großbritannien in einem Radiointerview – und zwar am Beispiel Schüttorf. „Unser lokaler Radiosender BBC Wiltshire macht eine Serie über Weihnachten in anderen Ländern, und ich wurde über Weihnachten in Deutschland gefragt“, berichtet Angelika Davey den GN, wie es dazu kam, dass sie im Rundfunk Werbung für ihre Heimatstadt machen konnte.

Die Schüttorferin wohnt bereits seit 1982 in England und arbeitet seit zehn Jahren als selbstständige Deutschlehrerin in der 11.000-Einwohner-Kreisstadt Devizes in der Grafschaft Wiltshire. Der Ort liegt rund 150 Kilometer westlich von London.

Ein wenig geschummelt

Weil sie schon so lange fern ihrer alten Heimat lebt, musste sie in dem Radiointerview übrigens ein klein wenig schummeln: Auch wenn es sich in dem Gespräch mit BBC-Moderator Ben Prater anders anhört: In Wirklichkeit war Angelika Davey noch nie auf dem Schüttorfer Weihnachtsmarkt. Denn wenn sie kurz vor den Feiertagen zu Besuch in die Grafschaft kommt, sind die Buden auf dem Marktplatz bereits wieder abgebaut. Der Weihnachtsmarkt in Schüttorf findet immer am ersten Adventswochenende statt. „Das ist für mich zu früh“, bedauert Angelika Davey.

Ihren englischen Zuhörern wird sie dennoch viel Neues berichtet haben. „Die Vorweihnachts- beziehungsweise Adventszeit scheint es hier in England nicht zu geben. Am 1. Dezember holen viele ihre künstlichen Weihnachtsbäume raus und am 27. Dezember wird alles wieder weggeräumt.“ Aber: „Zum Glück sind nicht alle so!“