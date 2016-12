Grafschaft

Klicktipp: Nordhornerin bloggt über Brustkrebs

„Ich und mein Brustkrebs triple negativ“: Das ist der Titel einer Internetseite, auf der Susanne Diedrich aus Nordhorn seit Kurzem tiefe Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit bietet. Sie will anderen Mut machen.

Nordhorn. „Mein Name ist Susanne Diedrich. Ich habe zwei wunderschöne Kids von sechs und neun Jahren und einen tollen Freund sowie tolle Freunde und eine tolle Familie. Und ich bin an Brustkrebs erkrankt.“ Mit diesen Worten beginnt Susanne Diedrich ihre Lebensgeschichte, die sie seit Sonntag im Internet aufschreibt.

„Ich erzähle hier meine Geschichte, um anderen Mut zu machen“, sagt die Nordhornerin im Gespräch mit den GN – und lacht schon wieder. Die 34-Jährige ist ein lebhafter und fröhlicher Mensch, das merkt man sofort. Und ihre gute Laune will sie sich von ihrer Krankheit nicht verderben lassen, auch wenn die Diagnose alles andere als positiv klingt: „Brustkrebs triple negativ“ – eine besonders aggressive Variante.

Vor gut einem Jahr hatte ihr Arzt eine erbsengroße Verhärtung in ihrer Brust entdeckt. Zunächst schien die Ursache harmlos zu sein. Ein halbes Jahr später aber, im Mai 2016, stellte sich heraus: In Susanne Diedrichs Brust war ein Tumor gewachsen, und der war – anders als anfangs erhofft – keineswegs gutartig.

Was bedeutete „triple negativ“? Was ist eine „offene Biopsie“, die ihr nun bevorstand? Wie würde sie sich während der Chemotherapie fühlen, auf die sie sich einstellen musste? Susanne Diedrich beschäftigten viele Fragen, nachdem ihr der Arzt die Diagnose gestellt hatte. Antworten zu finden, fiel der Friseurmeisterin und jungen Mutter aus Nordhorn gar nicht leicht. „Wenn man in dieser Situation steckt, sucht man ständig nach Informationen. Das ist auch wichtig, man muss sich mit seiner Krankheit beschäftigen“, weiß die 34-Jährige inzwischen. Und weil sie im Internet nur wenige Antworten auf ihre drängenden Fragen finden konnte, schreibt sie nun selbst alles auf, was sie herausgefunden oder selbst erlebt hat.

Keine Kompromisse

Dabei macht Susanne Diedrich keine Kompromisse. Röntgenbilder, Krankenakten, Ultraschallfotos, Therapie-Pass, sehr persönliche Fotos direkt nach Operationen und während der Behandlungen: Die junge Mutter stellt fast alles ins Internet, häufig nur leicht anonymisiert. „Es gibt ganz viele Menschen, die von Krebs betroffen sind. Aber kaum jemand redet darüber“, lautet ihre Erfahrung. Mit ihrer Offenheit will sie andere Krebspatienten ermutigen, ihre Krankheit ebenfalls nicht zu verstecken, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Positiv denken, nach vorne blicken, weiter das Leben genießen: So lautet Susanne Diedrichs Motto.

Dass sie das nicht nur sagt, sondern auch tatsächlich lebt, zeigen zum Beispiel die Fotos, die sie kürzlich von sich hat aufnehmen lassen. Die Bilder zeigen eine lebenslustige, attraktive junge Frau – ohne Haare. „Man muss nicht traurig in die Kamera gucken, weil man eine Brust ab hat oder die Haare fehlen“, findet die Nordhornerin. „Man muss sich nicht hässlich fühlen, eher im Gegenteil: Man hat meistens noch mehr Sexappeal!“ Und das will sie mit diesen Bildern unter anderem auf „Facebook“ ganz öffentlich zeigen.

Aber natürlich ist Brustkrebs nicht immer schön. Natürlich geht es ihr während der Behandlung, die längst noch nicht abgeschlossen ist, keineswegs immer gut. Zum Beispiel am Tag nach der ersten Chemotherapie: „Ich bekam eine pelzige Zunge, Treppensteigen machte Herzrasen, Augen und Nase waren trocken, ich hatte einen Tunnelblick und war schlapp und müde“, erzählt sie. Nach der zweiten Chemotherapie war es noch schlimmer. Stundenlang war ihr so übel, dass ihre Familie schließlich sogar einen Rettungswagen rief. Seitdem bleibt sie für die weiteren Therapien im Krankenhaus – „um die Gefahr auszuschließen, dass meine Kinder mich nochmals so sehen“.

Immer wieder positiv gestimmt

Trotzdem findet Susanne Diedrich in ihren Texten jedes Mal eine Möglichkeit, ihre Situation positiv zu sehen. „Das Gute ist: Nach einer Woche war es wieder, als ob nichts gewesen wäre. Ich nenne das Urlaub.“ Und sie gibt Tipps: „Mir half die Ernährung und Sport. Viel grünes Gemüse, Rinderfilet und rote Smoothies. Kohlenhydrate weglassen, Milch und Käse essen. Hilft unwies, um wieder auf die Beine zu kommen.“

Auf ihrer Internetseite und auf Facebook erntet Susanne Diedrich viel Respekt und Dank für ihre offenen Berichte. Eine Leserin fasst den Eindruck vieler in einem Satz zusammen: „Starke Frau und starke Kämpferin!“

>>> Hier geht‘s zum Blog von Susanne Diedrich