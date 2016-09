Nordhorn

Klicktipp: Nordhorner fängt Sternenhimmel ein

Die Sterne scheinen in diesen klaren Spätsommernächten besonders kräftig zu funkeln. Kein Wunder, dass sie es Jannis Hagels aus Nordhorn angetan haben. Er schlägt sich für seine Bilder so manche Nacht um die Ohren.

Nordhorn. Jannis Hagels ist ein Nachtschwärmer – im Gepäck eine digitale Fotokamera. Der 26-Jährige kommt ursprünglich aus Nordhorn, hat gerade seinen Bachelor-Abschluss in „Mehrsprachige Kommunikation“ in Köln abgeschlossen und beginnt ab Oktober ein Doppelmaster-Studium in „Interkulturelle Werbung“ an der Uni Eichstätt. In seiner Freizeit fotografiert er gern – und das nach eigenen Angaben erst seit rund einem Jahr. Den GN ist er seitdem mehr als einmal aufgefallen und haben ihn und einige seiner Fotos aus der Grafschaft bereits vorgestellt.

Dieses Mal hat es uns seine Nachtfotografie angetan: „Alles schläft zu dieser Zeit. Man hat absolute Ruhe und es ist einfach etwas Außergewöhnliches, die ganze Nacht unter den Sternen zu sein“, sagt Hagels den GN. Neue Aufnahmen sind unter anderem bei Haselünne im Emsland oder auch in Norwegen entstanden.

Um wirklich ganz allein auf weiter Flur zu sein, stellt er sich oft mitten in der Nacht einen Wecker und nimmt dann im Zeitraffer den Sternenhimmel auf. Im August konnte er so während des Meteorstroms der Perseiden zahlreiche Sternschnuppen festhalten. „Ich habe mich auf (bewegte) Zeitraffer-Aufnahmen spezialisiert, die es dem Auge erlauben, die Welt in Bewegung zu sehen“, schreibt der Nordhorner auf seiner Webseite. Hagels hofft darauf, seine Freizeitbeschäftigung irgendwann zu einem Teil seines Berufs machen zu können. Bis dahin lädt er alle Interessierten dazu ein, ihm auf seiner Reise durch das „facettenreiche Leben zu folgen“.

Apropos Folgen: Der 26-Jährige präsentiert auf Facebook, Instagram und auf seiner Webseite nicht nur Fotos, sondern auch bewegtes Bild, unter anderem von der Milchstraße. Einige Videos zeigt er außerdem auf Youtube.