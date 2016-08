Grafschaft

Klicktipp: Neuenhauser Kochkunst aus Macau

Dem Leben einen Sinn geben, Leidenschaften ausleben, Hektik und Zwängen entfliehen: Pedro Kuong aus dem chinesischen Macau will sich diesen Traum erfüllen. Der Blogger und Hobbykoch hat sich in Neuenhaus niedergelassen.

Neuenhaus. Ob gebackener Fisch auf chinesische Art, indonesisches Nasi Goreng oder gegrilltes Hähnchen, ob französisches Toast mit Rosinen und Banane, Zucchini-Lasagne oder einfach Müsli mit frischen Erdbeeren: Wenn Pedro Kuong in seiner Küche in Neuenhaus wirbelt, dann soll das Ergebnis nicht nur lecker schmecken, sondern auch appetitlich aussehen. Und das zeigt er dann gerne auf Youtube, Facebook und Instragram.

Pedro Kuong ist Hobbykoch und Blogger. Unter dem Titel „Welcome to My Kitchen“ präsentiert er seine Kreationen auf diversen Kanälen, präsentiert nicht nur Fotos, sondern zeigt in selbst produzierten Videos auch, wie er die Speisen zubereitet hat. Die kurzen Filme tragen dann Titel wie „Quiche Schritt für Schritt“, „Wie sich Hackbällchen auf drei Arten zubereiten und servieren lassen“ oder „Wie man Spätzle (deutsche Eiernudeln) einfach zubereiten kann“.

Dass die Titel und Texte seiner Videos im Original allesamt in Englisch gehalten sind, liegt nicht nur daran, dass sie ein internationales Publikum ansprechen sollen. Der Grund ist auch, dass Pedro Kuong zwar in der Grafschaft Bentheim lebt, bislang jedoch nur wenig Deutsch spricht.

Aufgewachsen sei er in Macau, erzählt der 44-Jährige bei einem Treffen in Neuenhaus. Das ist eine Sonderverwaltungszone in China, ganz in der Nähe von Hongkong. In Macau hat Pedro Kuong fast sein gesamtes bisheriges Leben verbracht, dort hat er unter anderem für Banken und Hotels gearbeitet. Aber dann, so berichtet er, sei irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem er sich gesagt habe: Das kann nicht alles gewesen sein.

Vor allem habe er gemerkt, dass er in Macau nicht glücklich werden könne, erzählt Pedro Kuong. Denn: Mit gut 30 Quadratkilometern ist Macau zwar exakt genauso groß wie die Stadt Neuenhaus, aber mit knapp 650.000 Einwohnern leben dort 21 Mal so viele Menschen. In Neuenhaus sind es 315 pro Quadratkilometer, in Macau 21.000. „Dort ist es einfach zu voll“, sagt Kuong über seine alte Heimat, in der er Eltern, Geschwister und Freunde zurückgelassen hat.

Es ist vor allem die Ruhe, die ihn an seinem neuen Wohnort in der Grafschaft reizt, die Gelassenheit, die Nähe zur Natur. Und er genießt es, dass es hier echte Jahreszeiten gibt – und nicht tagaus, tagein so schwül und stickig ist wie in Macau. „Hier kann ich sogar im Sommer aufatmen“, freut sich Pedro Kuong sogar über bedeckte Tage.

Seit fast einem Jahr lebt er nun schon in Neuenhaus. Über Facebook hatte er von China aus Freundschaft mit einigen Niederländern geschlossen. Die hat er besucht mit dem ausdrücklichen Ziel, irgendwo auf der Welt einen neuen Wohnort zu entdecken, in dem er sein Glück finden will. Und auf seinen Reisen durch die Gegend ist er schließlich in der Grafschaft hängengeblieben. Eine Aufenthaltsgenehmigung braucht er nicht: Macau ist eine ehemalige Kolonie Portugals, Pedro Kuong besitzt die portugiesische und damit die EU-Staatsbürgerschaft.

Was ihm jedoch fehlt, sind Sprachkenntnisse. Er beherrscht aus seiner chinesischen Heimat neben Portugiesisch vor allem Mandarin und Kantonesisch, außerdem spricht er gut Englisch. Deutsch hingegen muss er erst noch lernen – was ihm keine großen Sorgen bereitet. „Ich mag Sprachen und bin immer neugierig auf Neues“, gibt er sich zuversichtlich. Vor allem aber ist er kontaktfreudig und kommt schnell mit Menschen ins Gespräch. Auch das fällt ihm in Neuenhaus viel leichter als in Macau: „Diese Stadt ist so klein, dass die Leute sich an dich erinnern und bald kennen.“ Und tatsächlich: Beim Treffen in einem Café strahlt ihn die Bedienung an und begrüßt ihn mit Namen.

Ohne Sprachkenntnisse kein fester Job: Pedro Kuong weiß, woran er arbeiten muss, um hier Fuß fassen zu können. Bislang hält er sich dank der vier Sprachen, die er beherrscht, mit Übersetzungsarbeiten über Wasser. Die Aufträge kommen dank alter Kontakte via Internet aus Macau. Aber eigentlich möchte er seine Leidenschaft zum Beruf machen: Kochen.

Seit Pedro Kuong in Neuenhaus lebt und sich hier mit einem niederländischen Bekannten eine Wohnung teilt, steckt er viel Zeit in sein Hobby. Angefangen hat es mit einer geschlossenen Facebook-Gruppe „Welcome to My Kitchen“, in der Gleichgesinnte Rezepte und Erfahrungen austauschen können. Dann kam unter demselben Titel ein Instagram-Auftritt hinzu, wo der 44-Jährige Fotos seiner liebevoll zubereiteten Gerichte teilt.

Und nach Facebook und Instagram hat Pedro Kuong inzwischen auch Youtube für sich entdeckt. Dort dokumentiert er in kurzen Videos nicht nur die Ergebnisse seiner Kochkunst, sondern auch den Entstehungsprozess. Besonders angetan ist er zum Beispiel vom Neuenhauser Wochenmarkt, auf dem er je nach Saison immer neue Lebensmittel entdeckt, die er aus Macau entweder gar nicht kannte oder dort nur selten frisch bekommen konnte. Auch darüber hat er natürlich ein Video gedreht und auf Facebook veröffentlicht.

Ob er seine Leidenschaft fürs Kochen zu seinem Beruf machen kann – noch dazu in einem fremden Land? Pedro Kuong weiß es nicht. Aber er gibt sich zuversichtlich. „Ich probiere aus, was den Leuten gefällt, und schaue dann, wie es weitergeht“, sagt er leichthin: „Ich will neue Möglichkeiten entdecken und prüfen, wie weit ich mit meiner Leidenschaft fürs Kochen komme. Wenn ich hier beruflich Fuß fassen kann, will ich bleiben!“