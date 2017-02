Nordhorn

Klicktipp: Kirchen stellen Predigten online

Viele Kirchen gehen neue Wege, um ihre Botschaften in den Gemeinden zu verkünden. Auf ihren Internetseiten gibt es Predigten zum Herunterladen. Verschiedene Verbreitungswege sind fast schon Tradition.

Nordhorn. Wer es nicht zum Gottesdienst schafft, kann sich im Nachhinein die Predigt trotzdem anhören. In Nordhorn zeichnen die evangelisch-altreformierte Kirchengemeinde, die Baptistenkirche und die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde ihre Gottesdienste auf und stellen sie im Internet zum Anhören und Herunterladen bereit.

Audio Hier ein Hörbeispiel: die Predigt von Pastor Bergfried am 12. Februar 2017 in der ev.-ref. Alten Kirche am Markt in Nordhorn. HTML5 audio not supported

Gar nicht so besonders findet das Pastor Thomas Allin von der evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Nordhorn und gibt sich bescheiden. „Bereits vor vielen Jahren haben wir Predigten auf Kassetten aufgenommen und sie an interessierte Haushalte verteilt“, sagt Allin im GN-Gespräch. Danach haben USB-Sticks die Kassetten ersetzt. Zielgruppe sind vor allem Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Gottesdienst gehen können. So folgt die Kirche dem technologischen Fortschritt; insofern war der Weg ins Internet nur eine logische Konsequenz.

Nur Predigt des Gottesdienstes wird genommen

Dort werden die Predigten, die in der Alten Kirche am Markt gehalten werden, hochgeladen. Der Küster nimmt den gesamten Gottesdienst auf. Doch nicht der gesamte Inhalt wird auf die Internetseite gestellt; nur die Predigt wird gezielt herausgeschnitten und verwendet – mitsingen klappt also nicht.

Nach ein paar Wochen werden die alten Predigten von der Seite gelöscht, sodass immer fünf bis sechs abrufbar sind. Bisher gab es Pastor Allin zufolge keine Rückmeldungen zu dem neuen Verbreitungsweg. In Nordhorn scheint er sich aber bewährt zu haben, denn die anderen Gemeinden stellen teilweise seit mehreren Jahren ihre Inhalte online.