Nordhorn

Klicktipp: Dankesfilm „Nordhorn – City of Love“

„Danke Deutschland, dass ich hier bin.“ – Diese Worte betonen Nawras Kadros Dankbarkeit. Um seine Freude über die Hilfe nach seiner Flucht aus Syrien zu zeigen, drehte er einen Film, der jetzt auf Youtube zu sehen ist.

Nordhorn. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Aufgrund von Krieg, Umweltkatastrophen oder Armut entscheiden sich Jahr für Jahr Millionen von Menschen, ihre Heimat zu verlassen und sich auf eine Reise in das Ungewisse zu begeben. Sie hoffen dabei auf ein neues Zuhause, Verständnis und vor allem auf Hilfe. Auch der Syrer Nawras Kadro flüchtete vor mehr als zwei Jahren vor der lebensbedrohlichen Situation in seinem Heimatland. Der junge Mann ist begeistert von der Welle der Hilfsbereitschaft, die ihn hier in Nordhorn empfang.

Dankes-Video nun auf YouTube

Zum Ausdruck bringt Nawras Kadro seine Dankbarkeit in einem selbstgedrehten Video mit dem Titel „Nordhorn – City of Love“. „Mit meinem Film möchte ich jedem Nordhorner ,Danke‘ sagen“, erklärt der Flüchtling seine Motivation für das Video. „Was es hier gibt, gibt es nicht in anderen Städten.“ Unterstützung bei seinem Film erhielt Nawras Kadro von dem regionalen Fernsehsender ev1.tv, bei dem er im Jahr 2015 ein Praktikum absolvierte. Nun ist der Film „Nordhorn – City of Love“, der erstmals im November des vergangenen Jahres im Ratssaal vorgeführt wurde, auch auf Youtube zu sehen. Eine halbe Stunde lang wird dem Zuschauer ein Einblick in die vielseitigen Projekte, die den Flüchtlingen in Nordhorn geboten werden, gegeben. Wer sich selber einen Eindruck von den unterschiedlichen Angeboten und Aktivitäten der Flüchtlinge machen möchte, der sollte sich den selbstgedrehten Film auf jeden Fall ansehen.