Nordhorn

Klicktipp: BE-Parkhausbau per Webcam zusehen

Von Oliver Wunder

Die Bauarbeiten am neuen Parkhaus an der Euregio-Klinik in Nordhorn lassen sich auch im Internet beobachten. Dabei ist nicht nur der aktuelle Stand zu sehen. Ein Archiv bietet den Blick in die Baustellenvergangenheit.

Nordhorn. Mit bestem Blick ist eine Webcam auf dem Gelände des Parkhausneubaus vor der Euregio-Klinik in Nordhorn aufgestellt. Die Kamera liefert seit Ende August zuverlässig Bilder von der Baustelle und stellt sie ins Internet. Alle zehn Minuten macht das Gerät rund um die Uhr ein Foto und lädt es im Auftrag der Baufirma LIG Bau aus Langen hoch. So ist inzwischen auch ein großes Bildarchiv entstanden, in dem Betrachter Fotos der Baustelle rückwirkend bis zum 25. August ansehen können. Außerdem gibt es dort eine beeindruckende Zeitraffer-Aufnahme der bisherigen Bauentwicklung als Video zu sehen.

