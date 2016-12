Niedergrafschaft

Klicktipp: App aus der Grafschaft zur WG-Suche

Für viele jungen Menschen gehört die Suche nach einer passenden WG zum Beginn eines Studiums dazu. Nun haben zwei Emlichheimer eine Idee entwickelt, wie das zukünftig einfacher werden soll.

Emlichheim. Partylöwe, Zocker, Chaot, WG-Mutti, Öko, Sportler oder Streber – so einfach lassen sich Mitbewohner-Typen einteilen. Zumindest wenn es nach den Machern von WeeGee geht. Die beiden Emlichheimer Niklas Meijerink und Daniel Timmermann haben das Projekt Anfang dieses Jahres gegründet und wollen damit die Suche nach passenden Mitbewohnern und Wohngemeinschaften (WGs) revolutionieren.

„Wir haben selbst in Münster und Osnabrück studiert und dabei gemerkt, wie aufwendig die Suche ist“, sagt Daniel Timmermann im GN-Gespräch. Auch aus den Erzählungen ihrer Kommilitonen haben die beiden 27-jährigen Gründer erfahren, dass die Mitbewohner- und WG-Suche sowohl für WGs als auch für die Suchenden aufreibend ist: Angebot oder Gesuch einstellen, Bewerbungen ansehen und filtern, Bewerber einladen oder am WG-Casting mitmachen und dann entscheiden – im schlimmsten Fall geht das dann wieder von vorne los. Gerade in Zeiten steigender Studentenzahlen und knapper werdender günstiger Wohnungen wird es immer schwieriger eine passende WG zu finden.

App arbeite nach dem Tinder-Prinzip

Hier setzt WeeGee an. „Das Prinzip ist von der Dating-App Tinder bekannt; Nutzer können mit einem Wisch auf dem Smartphone anzeigen, ob sie an einer WG oder einem Mitbewohner interessiert sind oder nicht“, sagt Daniel Timmermann. An dieser Stelle kommt der dritte Mann von WeeGee ins Spiel: Matthäus Schmedding, Programmierer aus Dortmund. Der 30-Jährige hat einen Algorithmus geschrieben, der im Hintergrund berechnet, ob Suchender und WG zueinander passen. Über das Programm hat er seine Doktorarbeit geschrieben. Außerdem hat sich der Algorithmus bereits bei einem anderen Projekt bewährt, bei dem es um die Empfehlung passender Schuhe geht.

Im ersten Schritt sollen den Nutzern Foto, Name, Alter und Studiengang in der WeeGee-App angezeigt werden. Im Hintergrund hat der Algorithmus bereits abgeglichen, ob die Interessen und Suchkriterien übereinstimmen, erklärt Timmermann. Sucht die WG beispielsweise einen Veganer, filtert das Programm alle Interessenten heraus, die sich nicht vegan ernähren, und zeigt sie der WG nicht an. Nur bei genug Übereinstimmungen werden sich die Profile gegenseitig angezeigt.

Erster Test in Münster geplant

Im Prinzip funktioniert WeeGee also wie eine klassische Partnersuche. Jedem Nutzer werden Merkmale zugeordnet. Die App errechnet dann, wer am besten zueinander passt. Stimmen viele Parameter überein, steigt die Chance auf einen Treffer. Entscheiden sich WG und Suchender füreinander, können sie ihre kompletten Profile einsehen und miteinander Kontakt aufnehmen, um sich kennenzulernen. Das soll einfacher sein als der bisherige Weg der WG-Suche, versprechen die Gründer aus Emlichheim.

Bis es so weit ist, arbeiten sie noch an der Programmierung. „Ziel ist es, die App bis Januar fertig zu bekommen, um sie dann in Münster zu testen“, sagt Daniel Timmermann. Das Gründerteam hofft, dadurch genug Daten und Zahlen zu haben, um sich für die kommende Staffel der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bewerben zu können. In ihr kämpfen Start-ups um die Gunst von Investoren. Dabei müssen sie auch Zahlen zur Wirtschaftlichkeit des Projekts vorlegen. Ideen, wie mit der App Geld verdient werden kann, sollen bis dahin konkreter werden. So ist von Bannerwerbung bis zu einem Premiumaccount viel denkbar, erläutert Timmermann.

Preis soll Durchbruch sichern

Spätestens zum beginnenden Wintersemester 2017/2018 wolle man so weit sein, dass die App deutschlandweit benutzt werden kann. Da vor allem zu Beginn eines Semesters Studenten nach Wohnungen suchen, ist dieser Termin also wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Ein erster Testlauf hat ergeben, dass deutlich mehr Menschen nach WGs suchen, als nach Mitbewohnern gefragt wird. Die Anbieter von Wohngemeinschaften ins Boot zu holen, stellt also eine Herausforderung dar.

Aber der stellen sich die WeeGee-Gründer gerne. Derzeit kämpfen sie um den „breakthrough 2017 award“. Bei diesem Preis der Fachzeitschrift connect und Vodafone Deutschland sind sie in der Kategorie Apps und Mobile Services nominiert. Prämiert werden soll das Produkt oder die Dienstleistung, mit dem Potenzial in der Kategorie den Durchbruch zu erreichen. Seit Anfang November läuft dazu bereits bis 31. Dezember eine Online-Abstimmung. Danach wählt eine Jury unter den Top-Platzierten die drei Sieger der Awards aus. Im Januar 2017 sollen die Preisträger bekannt gegeben werden. Für den ersten Platz winkt eine Medialeistung in Online- und Printmedien im Wert von 300.000 Euro, um die App bekannter zu machen, ein Geldpreis von 10.000 Euro und Werbung auf 200.000 Gratispostkarten.

Mit dem Preis könnte WeeGee pünktlich zur anvisierten Testphase in Münster genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Gründer sind überzeugt, dass ihre Idee zündet. Möglich, dass Studenten also bald per App aus der Grafschaft zu einem passenden Zimmer gelangen.