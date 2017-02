Grafschaft

Klicktipp: „Anderweits Notizblog“ aus Amerika

„Mit dem Notizblock durch Amerika“: Unter diesem Titel hat der damalige GN-Verleger Heinz Kip in den 1950er-Jahren von einer Rundreise durch die USA berichtet. 60 Jahre später folgt ihm sein Enkel mit einem „Notizblog“.

Nordhorn. Im Jahr 1957 war diese Reise noch etwas sehr Außergewöhnliches: Heinz Kip, Verleger der Grafschafter Nachrichten, berichtete in einer ganzen Artikelserie aktuell aus den USA. In seine Heimat lieferte er Informationen aus erster Hand, von einem Grafschafter für Grafschafter, per Fernschreiber übermittelt. Heinz Kips Enkel Jochen Anderweit, heute selbst Verleger und Geschäftsführer der GN, hat diese Artikel sowie einige Originaldokumente und viele Fotos im Familienarchiv wiederentdeckt und in seinem Blog „Anderweit Notizblog“ aufbereitet. Dort sind sämtliche Berichte nun bequem am Bildschirm nachzulesen. Es gibt einige Fotos zu sehen, aber zum Beispiel auch eine Einladung, die Heinz Kip die Teilnahme an einer Pressekonferenz von US-Präsident Eisenhower im Weißen Haus ermöglichte, sowie ein Dankesschreiben des amerikanischen Generalkonsulats.

Doch bei diesem Rückblick auf die bis heute äußerst lesenswerten Berichte des Großvaters wird es nicht bleiben. „Mit dem Lesen der ersten Zeilen war meine Neugierde entfacht“, erinnert sich Jochen Anderweit: „Mit welcher Begeisterung mein Großvater über die Vereinigten Staaten schrieb, über das Land und Menschen, die er kennengelernt hatte, und mit welcher Wehmut er wieder abgereist war.“ Heinz Kip habe damals unbedingt noch einmal in die USA zurückkehren wollen – was sein früher Tod 1965 jedoch verhinderte. Stattdessen macht sich nun dessen Enkel samt Ehefrau und Kindern auf die Reise. Und auch er wird darüber berichten. Aus dem Notizblock des Großvaters wird ein „Notizblog“ des Enkels – in dem es um ähnliche Themen gehen soll wie vor 60 Jahren:

Da ist zunächst natürlich der Wunsch, Amerika zu erleben und zu verstehen. Gerade in dieser turbulenten Zeit, in der viele Beobachter ratlos auf das Land unter Präsident Trump blicken, möchte Jochen Anderweit sich aus eigener Anschauung seine Meinung bilden.

Als Verleger einer traditionsreichen Tageszeitung interessiert sich der 39-Jährige natürlich auch für den Medienwandel, der sich in den USA erfahrungsgemäß schneller vollzieht als bei uns in Deutschland. „Ich möchte mir ein eigenes Bild machen und die Rundreise durch Amerika nutzen, um mit Vertretern verschiedener Verlage und Medien ins Gespräch zu kommen. Welche Rezepte haben sie entwickelt, um ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren? Informationen aus erster Hand können dabei helfen, die Grafschafter Nachrichten strategisch weiter zu entwickeln.“

Und schließlich sucht Jochen Anderweit in den USA nach Spuren aus seiner Heimat. Schon sein Großvater berichtete über Grafschafter Auswanderer. Dasselbe hat nun sein Enkel vor. Auf einer Karte hat er seine voraussichtliche Reiseroute eingetragen, auf der er vom 3. April bis 19. Juni 2017 in einem Wohnmobil unterwegs sein wird. Er hofft, unter anderem mithilfe seines Blogs schon vorab Kontakte zu Ansprechpartnern knüpfen zu können. Wer ehemalige Grafschafter oder deren Nachkommen in den USA kennt, erreicht Jochen Anderweit hier per E-Mail.

Wie sein Großvater vor 60 Jahren, so wird auch der Enkel über seine Erfahrungen, Begegnungen und Erkenntnisse während der Reise berichten. Dabei stehen Jochen Anderweit allerdings ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung als seinerzeit Heinz Kip. „Dem Stand der damaligen Technik entsprechend, konnten die Artikel von Heinz Kip nur mit einiger Verzögerung in die gedruckte Tageszeitung übernommen werden. Ein Fernschreiber konnte auch keine Bilder übermitteln, so dass der ‚Notizblock‘ nur als Bleiwüste veröffentlicht wurde. Erst nach seiner Rückkehr konnte mein Großvater seine Schwarz-weiß-Filme entwickeln lassen und die letzten vier Beiträge opulent bebildern.“

60 Jahre später hingegen nutzt Jochen Anderweit die vielfältigen Möglichkeiten eines Blogs im Internet: Texte und Fotos, aber zum Beispiel auch Videos und interaktive Karten kann er problemlos von unterwegs direkt veröffentlichen. Die ersten Berichte über die Vorbereitungen der Reise stehen bereits online. Es lohnt sich also, in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig in „Anderweits Notizblog“ zu stöbern.