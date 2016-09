Ticker

Kleinflugzeug stürzt in Nordhessen ab

dpa Kassel. Ein Kleinflugzeug ist in Nordhessen nahe des Flugplatzes Allendorf abgestürzt. Der Pilot, der alleine unterwegs war, wurde schwer verletzt. Die Maschine krachte in ein Waldstück. Der Tower des Flugplatzes hatte die Polizei verständigt. Rettungskräfte konnten den Piloten bergen, er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Unklar sind noch die Ursache des Unglücks sowie die Höhe des Schadens.