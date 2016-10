Obergrafschaft

Kleiner Kratzer nach 47 Jahren unfallfreiem Fahren

Ein 80-Jähriger hat sich vor Gericht wegen eines Unfalls in Bad Bentheim verantwortet. Der Tatvorwurf: Unfallflucht.

gh Bad Bentheim/Nordhorn. Saal 42 beim Amtsgericht Nordhorn: Dem 80-jährigen Rentner, einem in Ehren ergrauten Grafschafter von echtem Schrot und Korn, sah man an, wie schwer ihm der Gang fiel, als Angeklagter vor die Schranken des Gerichts zu treten. Zum ersten Mal in seinem gottesfürchtigen Leben. Und die Straftat, die man ihm zur Last legte, schmerzte ihn sehr. 47 Jahre unfallfrei gefahren, und jetzt das. „Das tut mir wohl weh“, seufzte er, nachdem die Anklageschrift verlesen war.

Schauplatz Kurklinik Bad Bentheim am 3. Mai: Auf dem Weg zur Massage rangierte der Angeklagte mit seinem silbergrauen Mercedes bei der Parkplatzsuche ein wenig hin und her und – ups! – da hatte er schon hinten links einen nebenan parkenden BMW erwischt. Nur ein kleiner Kratzer an der Stoßstange. Kein Bums war zu hören gewesen. Aber einen Hunderter würde das wohl kosten.

Augenzeuge informierte die Polizei

Er wartete ein paar Minuten auf den BMW-Fahrer, suchte sich dann einen besseren Parkplatz, kam wieder zurück zum BMW und wartete noch ein paar Minuten und dann musste er zur Massage. Nach der Massage wartete er noch einmal, diesmal sogar zehn Minuten. Aber kein BMW-Fahrer in Sicht. Er notierte sich das Kennzeichen zwecks Kontaktaufnahme und Übergabe des Hunderters und machte sich von dannen.

Doch sein Abgang war nicht unbeobachtet geblieben. Aus seiner Behandlungskabine in der Kurklinik hatte ein jetzt als Zeuge geladener Physiotherapeut ein Auge auf das Ganze gehabt und sich vorsichtshalber das Kennzeichen des Mercedes notiert. Als er sich in einer Pause den Schaden am BMW ansah, schätzte er ihn auf 5000 Euro und informierte am nächsten Tag die Polizei.

Verfahren gegen Auflage eingestellt

Und so hatte sich – nach seinem Widerspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro – der 80-Jährige „wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ vor Richterin Dr. Westerhoff zu verantworten. Der kleine Kratzer an der Stoßstange war inzwischen zu einer verbeulten Heckklappe angeschwollen und der „Hunderter“ hatte sich zu einer Reparaturrechnung von zwar nicht 5000 Euro, aber immerhin von 2441,56 Euro erweitert. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Robert Stemmann aus Bad Bentheim, tat sein Bestes: Mit Betonung der glaubwürdigen Versuche, den BMW-Fahrer zu kontaktieren, und unter Hinweis auf die inzwischen längst bezahlte Rechnung und auf die reine Weste seines Mandanten in einem langen Autofahrerleben schlug er nach § 153 a(2) StPO die Einstellung des Verfahrens vor; bei einer Geldauflage von 2000 Euro und gleichzeitiger Rückgabe der Fahrerlaubnis.

Und so geschah es – mit Zustimmung der Staatsanwältin und „unter Hintanstellung von Bedenken“ bei der Richterin. Der 80-Jährige führte in weiser Voraussicht die 2000 Euro in der Hosentasche gleich mit sich und nach einigen buchungstechnischen Kapriolen der Gerichtskasse verließ er als unbescholtener Mercedesfahrer die Seilerbahn.