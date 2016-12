Niedergrafschaft

Kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt in Laar

Das gute Wetter bescherte dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Laar am Sonnabend einen großen Publikumsandrang. Die zahlreichen Besucher konnten an 30 Ständen aus einem großen Angebot auswählen.

Bildergalerie Weihnachtsmarkt in Laar

