Region

Klagen von Verdi: Kaufleute sorgen sich um Umsätze

Auf Unverständnis ist in der Lingener Kaufmannschaft der erfolgreiche Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 7.5.2017 gestoßen. Die Kaufleute kritisieren Klagen gegen Nordhorn und Lingen.

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat dem Eilantrag gegen einen verkaufsoffenen Sonntag am Dienstag stattgegeben. Zur Begründung hatte es darauf verwiesen, dass bereits die Rechtsgrundlage der Genehmigung durch die Stadt Lingen, das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, verfassungswidrig sei. Somit geht es nach Auffassung des Gerichtes bei der Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags gar nicht mehr um die Frage, welches besuchsintensive Rahmenprogramm an diesem Sonntag offene Geschäfte rechtfertigen würde. Am 7. 5.2017 wäre es die Kirmes an der Lindenstraße. Dieser „hinreichende Sachgrund“ als Ausnahme von der grundgesetzlich garantierten Sonn- und Feiertagsruhe wird der Mitteilung des Verwaltungsgerichtes zufolge aber in dem Landesgesetz nicht eingefordert. Stattdessen ermögliche es grundsätzlich zu weitgehende Ausnahmen von der Sonntagsruhe, die mit der Verfassung nicht vereinbar seien.

Der „hinreichende Sachgrund“

Kaufmannschaft kritisiert Verdi

Die Lingener Kaufmannschaft bedauert dies nach den Worten von Martin Grabein, Vorsitzender des Vereins Lingen Wirtschaft und Tourismus, sehr. Noch mehr stoße dem Handel in der Stadt aber das Verhalten von Verdi auf, sagte der Inhaber der „Strumpf & Wäsche Galerie“ in der Lookenstraße. In „Pilotkommunen“ wie Lingen und Nordhorn kündige die Gewerkschaft Klagen an oder tue dies auch, während in anderen Kommunen solche verkaufsoffenen Sonntage stattfinden könnten. Als Beispiel nannte er Haselünne.

Verlässliche Regelung gefordert

Das Land sei aufgefordert, endlich für klare und verlässliche Regelungen zu sorgen. Dass Verdi mit seiner Klage gegen verkaufsoffene Sonntage im Interesse der Arbeitnehmer handele, wies Grabein zurück. Es habe in der Vergangenheit nie Probleme mit den Angestellten gegeben, diese Tage zu besetzen, im Gegenteil. Aufgrund der Zulagen seien diese auch gut bezahlt. An den bislang vier verkaufsoffenen Sonntagen in Lingen werde ein Umsatz gemacht, der auch Arbeitsplätze sichere. Verdi gehe gegen die Arbeitsplätze der eigenen Leute vor, meinte Grabein. Der verlorene Umsatz am Sonntag lasse sich im Übrigen nicht mehr an den anderen Wochentagen auffangen. Dann werde Sonntag eben im Internet eingekauft, sagte Grabein.

Pohl: Vier Sonntage sind gerechtfertigt

So sieht es auch Heinz Pohl, Inhaber der „Woll- und Wäschetruhe“ in der Großen Straße in Lingen und Mitglied im Präsidium des Handels- und Dienstleistungsverbandes Osnabrück-Emsland. Er sei überhaupt nicht dafür, an allen Sonntagen die Geschäfte zu öffnen, machte Pohl deutlich. Aber vier im Jahr seien absolut gerechtfertigt. „Jeder kann am Sonntag im Internet shoppen ohne Ende“, beschrieb Pohl die virtuelle Konkurrenz. Der Handel benötige diese Sonntage, um Umsätze zu generieren, aber auch zur Kundenpflege über die Fachberatung vor Ort. Er finde es „sehr, sehr schade, dass die größte und attraktivste Stadt im Emsland“ hier außen vor bleibe. Dies werde bei vielen Kunden auf Unverständnis stoßen, für die gerade der Kirmessonntag mit dem Besuch der Kirmes und dem Einkaufsbummel in der Stadt fest im Kalender markiert sei.