Nordhorn

Kita-Gebühren sollen sinken: Wer bezahlt‘s?

Im Wahlkampf hatten alle Parteien eine Senkung der Kita-Gebühren in Nordhorn gefordert. Aber wie soll sie finanziert werden? Das wird eine Kernfrage der Beratungen zum Etat 2017 werden, der jetzt als Entwurf vorliegt.

Nordhorn. Im Finanzausschuss des Rates hat die Verwaltung am Mittwochabend den ersten Entwurf für den Haushalt 2017 vorgelegt. Er wird nun in den politischen Parteien und den Fachausschüssen des Rates beraten und ergänzt. Anfang Dezember soll die Endfassung des Haushaltsplans im Rat beschlossen werden.

Der Haushaltsplan ist – zumindest in dem bisher vorliegenden Verwaltungsentwurf – in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Aber es wird ganz deutlich, dass die Zeit der „fetten Jahre“ vorbei ist. Zu Jahresbeginn noch nicht eingeplante Jahresüberschüsse wie in den letzten Haushaltsjahren wird es künftig nicht mehr geben. Und die Einnahmen halten mit den steigenden Ausgaben kaum Schritt.

Die von allen politischen Parteien im zurückliegenden Kommunalwahlkampf propagierte Senkung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten ist im Haushaltsentwurf bisher nicht eingeplant. „Wenn wir eine Senkung ohne Gegenfinanzierung einplanen, führt das zu einem nicht mehr ausgeglichenen Haushalt“, warnte der Stadtkämmerer. Er forderte die Parteien auf, Gegenfinanzierungsvorschläge zu machen.

Dass es bei diesen Gegenfinanzierungsvorschlägen um Steuererhöhungen gehen wird, hatte sich bereits im vergangenen Jahr bei der Haushaltsdebatte des Rates zum Etat 2016 abgezeichnet. Jetzt erinnerte Mathias Meyer-Langenhoff (Grüne) wieder an damalige Forderungen, die Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt anzuheben. Zur Diskussion stehen aber auch Erhöhungen der Grundsteuern.

Kita-Beiträge runter, dafür Gewerbesteuern rauf?

Die SPD beantragte daraufhin im Finanzausschuss, die Verwaltung möge Modelle für eine Senkung der Kita-Gebühren und Möglichkeiten zu ihrer Gegenfinanzierung erarbeiten. Einstimmig beschlossen alle Parteien einen entsprechenden Arbeitsauftrag an die Verwaltung. Ergebnisse sollen Mitte Oktober zu den Haushaltsklausuren der Parteien und den anschließenden Etatberatungen in den Fachausschüssen des Rates vorliegen.

Der Verwaltungsentwurf zum Etat 2017 weist im Ergebnishaushalt ein Volumen von rund 96 Millionen Euro aus – und einen rechnerischen Überschuss von nur noch 141.000 Euro. Vor Jahresfrist war für das Haushaltsjahr 2017 noch ein Überschuss von rund 1,9 Millionen Euro vorhergesagt worden. Deshalb schmilzt im Finanzhaushalt der ausgewiesene Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 400.000 Euro auf gut 4,9 Millionen Euro ab.

Finanziert werden sollen damit Investitionen im Gesamtvolumen von mehr als 15,3 Millionen Euro, vor allem Baumaßnahmen. Als größte Einzelinvestitionen sind der Ausbau des Heseper Weges (1,75 Millionen Euro), die weitere Sanierung der Ludwig-Povel-Oberschule (1,104 Millionen Euro) und der Beginn der energetischen Sanierung des Sporttraktes am Schulzentrum Deegfeld (1,1 Millionen Euro) eingeplant.

Im Finanzhaushalt klafft ein Deckungsloch

Für diese Investitionen hat die Stadt bei gut 4,9 Millionen eigenen Mitteln also einen Finanzierungsbedarf von gut 10,6 Millionen Euro. Rund die Hälfte davon wird durch erwartete Zuschüsse finanziert. Aber es verbleibt ein Defizit von gut 5,7 Millionen Euro – plus dem vom Rat selbst beschlossenen jährlichen Schuldenabbau von mindestens 500.000 Euro.

Im Klartext: Im Finanzhaushalt klafft ein Loch von rund 6,2 Millionen Euro. Dennoch kommt die Stadt 2017 ohne neue Schulden aus, weil dieser Fehlbedarf aus Haushaltsüberschüssen des laufenden Jahres und aus Grundstückserlösen gedeckt werden kann. Diese Erlöse stammen aus dem Verkauf der Wohnbauflächen am Döppersweg. Die sollten ursprünglich erst 2017 auf den Markt kommen, haben der Stadt aber schon in diesem Jahr Einnahmen von drei Millionen Euro gebracht.

Dieser Haushaltsausgleich durch Rückgriff auf vorhandene Liquidität sei vertretbar, dürfe aber nicht zum Dauerzustand werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage zum Haushalt. Ziel müsse sein, die weitere Entschuldung im laufenden Haushalt zu erwirtschaften. 2017 kann Nordhorn seinen Entschuldungskurs fortsetzen. Bis Ende kommenden Jahres soll der Gesamtschuldenstand auf 45,3 Millionen Euro sinken, 2010 hatte er noch bei 61,2 Millionen Euro gelegen.

„Wir setzen unser Geld sehr effizient ein“, sagte Stadtkämmerer Markus Schlie bei der Vorstellung des Planentwurfs, „aber Nordhorn liegt im Landesvergleich weit im untersten Drittel der Finanzkraft.“ Das Steueraufkommen pro Einwohner ist in der Grafschafter Kreisstadt deutlich niedriger als in vergleichbaren Städten – und sogar niedriger als in kleineren Grafschafter Kommunen.

Zudem „verschenkt“ Nordhorn jährlich Geld, weil seine Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer unter dem Landesdurchschnitt liegen. Es könnten also mehr Steuereinnahmen fließen. Zusätzlich entgehen der Stadt damit Zuweisungen des Landes, weil die auf Grundlage des Landesdurchschnitts errechnet werden. Die Stadt geht davon aus, dass ihr durch diesen Effekt seit 2014 Mindereinnahmen von über 500.000 Euro entstanden sind.