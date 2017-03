Lokalsport

Kira Veldmann glänzt nicht nur als Aktive

Auch Carolin Walkhoff war in Nienburg erfolgreich und qualifizierte sich wie Kira Veldmann für die norddeutsche Meisterschaft. So ganz nebenbei coachte Veldmann bei der Landesmeisterschaft noch zwei Nachwuchsspieler.

gn Nienburg. Kira Veldmann vom SV Veldhausen 07 ist zweifache Landesmeisterin der Altersklasse U22. Im Einzel und im Doppel mit Carolin Walkhoff (TuS Neuenhaus) belegte sie bei den Titelkämpfen der niedersächsischen Badminton-Elite in Nienburg jeweils den ersten Platz. In beiden Finalspielen setzte sie sich gegen die Gifhorner Zweitligaspielerin Alicia Molitor durch, die bei Turnieren für den MTV Nienburg antritt. Im Einzel benötigte Kira drei Sätze, das Doppelfinale gewann sie mit Carolin Walkhoff in zwei Sätzen. Im Mixed mit Clemens Franzmann (TV Metjendorf) belegte sie nach einer Niederlage gegen die späteren Sieger den fünften Platz, die gleiche Platzierung erzielte hier Carolin Walkhoff an der Seite von Kenny Nothnagel (BV Gifhorn). Damit ist Kira in allen drei Disziplinen und Carolin Walkhoff im Mixed und Frauendoppel für die norddeutsche Meisterschaft U 22 in drei Wochen in Burg (Sachsen-Anhalt) qualifiziert.

Anna Frese (SV Veldhausen 07) hat bei der A-Rangliste der Altersklasse U 11 einen hervorragenden vierten Platz belegt. Sie unterlag im Halbfinale mit 18:21 und 21:23 und verpasste damit knapp das Finale. Am Ende reichte die Kraft dann nicht mehr ganz aus, um sich Platz drei zu sichern. Anton Niemeyer (SV Veldhausen 07) sicherte sich auf seiner ersten A-Rangliste den zehnten Platz. Er gewann dazu im Laufe des Turniers zwei Spiele deutlich in zwei Sätzen. Diese beiden Nachwuchsspieler wurden so ganz nebenbei auch noch von Kira Veldmann gecoacht; beide Turniere fanden in derselben Halle statt.