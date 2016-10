Ticker

Kind bei brutalem Angriff auf Afrikaner verletzt

dpa Merseburg. Bei einer vermutlich fremdenfeindlichen Attacke sind in Sachsen-Anhalt drei Menschen verletzt worden - ein Afrikaner sowie seine Lebensgefährtin und ihr Enkelkind. Zwei betrunkene Männer hatten am Donnerstagabend an der Wohnungstür des Mannes aus Liberia geklingelt. Unvermittelt sollen sie dann auf ihr Opfer eingeschlagen und es zurück in die Wohnung gedrängt haben. Auch die deutsche Lebensgefährtin und das fünf Jahre alte Kind wurden bei der Attacke in Merseburg verletzt. Ein Haftrichter setzte die beiden Beschuldigten wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz ermittelt nun.