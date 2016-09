Grafschaft

Kids meistern den „Höllenlauf“ in Schüttorf

Richtig sportlich ging es am Sonnabend im Sportpark des FC Schüttorf 09 beim „Höllenlauf“ zu. Auch der Nachwuchs hatte beim „Kinder-Höllenlauf“ die Möglichkeit, sich richtig schön auszutoben.

Schüttorf. Die Mini-Höllenläufer waren am Sonnabend mindestens mit genauso viel Ehrgeiz bei der Sache wie die erwachsenen Teilnehmer. Das „Team Jugend“ des FC Schüttorf 09 hatte sich sieben verschiedene Hindernisse von Reifen, über Strohballen bis zum Sackhüpfen ausgedacht. Die nahmen so viele Kinder in Angriff wie noch nie. In den beiden Altersklassen fünf bis sieben Jahre und acht bis elf Jahren konnten sich die Veranstalter über neue Rekordbeteiligungen freuen.

Bildergalerie Kinder-Höllenlauf Schüttorf 2016 Höllenlauf in Schüttorf für Kinder. Kinderseite. Foto: Hinnerk Schroer

Es wollten so viele Kinder dabei sein, dass sich am Anmelde-Stand immer wieder kleinere Schlangen bildeten. Am Ende machten mehr als 150 Kinder mit. Bevor sie in Zweier- oder Dreiergruppen auf den Höllenlauf-Parcours geschickt wurden, mussten sie am Start auf ihren Startschuss warten. Dabei war allen die Vorfreude deutlich anzumerken: Sie konnten es gar nicht erwarten von Organisator Manfred Junker und seinem Team auf die Strecke geschickt zu werden.

Nach dem Lauf durch einen Reifenstapel galt es einen hohen Anhänger zu erklimmen. Von dort sprangen sogar die jüngsten Teilnehmer mutig in die Strohballen, die auf dem Boden lagen. Nach zwei Krabbeleinlagen durchs Bällebad und unter ein Tornetz hindurch stürmten die Kids über einen Wagen mit Heuballen. Nach einem Tunnel galt es dann noch so schnell wie möglich im Sack über die Ziellinie zu hüpfen.

Schlammgrube fehlte den Kindern

Während die Jüngeren eine Runde durchlaufen mussten, warteten die Hindernisse auf die älteren Schüler gleich doppelt. Die Meinung im Ziel war einhellig: „Es hat total viel Spaß gemacht. Am liebsten würde ich noch einmal teilnehmen“, sagten einige Mädchen, die sich extra einheitliche Trikots für den Kinder-Höllenlauf besorgt hatten. Eine Sache vermissten die jungen Starterinnen allerdings: Wie die Großen wären auch die kleinen Höllenläuferinnen und Höllenläufer gerne durch eine Schlammgrube gelaufen.