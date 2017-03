GN-Szene

Kfz-Mechatroniker/in

Schulische Voraussetzungen: Hauptschule, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Berufsschule/Ort: GBS Nordhorn, wichtige Schulfächer: Mathematik und Physik

gn Nordhorn. Eigentlich kennt das jeder, der kurz davor steht, volljährig zu werden: den Wunsch, einen Führerschein zu machen und dann mit dem Auto auf kleine oder große Fahrt zu gehen. Das ging auch dem Nordhorner Selim Sabahoglu so. Seine Leidenschaft für Autos wurde auch noch dadurch bestärkt, dass seine Familie in der Branche tätig ist. Fast zwangsläufig entstand damit die Entscheidung für den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers. Nach einem Praktikum bei der Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp, das ihm gut gefallen hat, schickte er eine Bewerbung los und wurde sofort genommen.

Woran das lag, erläutert Ausbildungsleiter Günter Bricken: „Meistens merkt man beim Praktikum schon, ob jemand für die Arbeit taugt oder nicht. Bei Selim war sofort klar, dass er bei uns eine Ausbildungsstelle kriegt. Er ist aufgeweckt, zeigt Interesse, ist zuverlässig und pünktlich.“ Das hört Selim Sabahoglu nicht ohne Stolz und bestärkt ihn in seinem Arbeitseifer.

Schon im ersten Lehrjahr ist er mit einigen Aufgaben beschäftigt. Nach Checkliste nimmt Selim Inspektionen vor, wechselt Batterien aus und zieht Reifen für Sommer oder Winter auf.

Großen Wert legt das Autohaus Krüp auf eine ständige Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher gibt es eine Kooperation mit dem Autohersteller VW. In Neuss erfolgen Schulungen beispielsweise zu den Themen Elektronik, Markenkenntnis und Assistenzsysteme, die das Fahren erleichtern.

Vor allem in der technischen Weiterentwicklung sieht Ausbildungsleiter Bricken auch die Zukunft der Autobranche. Als zentrale Themen nennt er das autonome Fahren und die Elektromobilität. Aus diesem Grund ist das Autohaus Krüp ebenfalls in der Kooperation mit VW Elektro-Stützpunkt. So ist für Selim Sabahoglu eine weiterhin vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit garantiert.

