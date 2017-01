Grafschaft

Kethorn: Waffen und Munition sicher aufbewahren

Die Grafschafter Jägerschaft hatte zum traditionellen Jägerfrühstück geladen. Vom Landrat gab es ein paar mahnende Worte.

jo Nordhorn. Zum traditionellen Jägerfrühstück hatte die Grafschafter Jägerschaft am Sonntag in die Nordhorner Gaststätte Deters eingeladen. Der stellvertretende Vorsitzende der Jägerschaft, Reinhard Mönch, begrüßte bei der 27. Auflage Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und der Jägerschaft. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Bläsergruppe „Hubertus“ aus Esche-Osterwald unter der Leitung von Dietmar Krüger.

Landrat Friedrich Kethorn ging in seinem Grußwort unter anderem auf den seit 2013 andauernden Rechtsstreit mit dem NABU um die verkürzte Schonzeit für Rabenkrähen ein. Der NABU hatte zuletzt gegen die Nichtzulassung der Revision beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. „Der Rechtsstreit wird sich also noch eine Weile hinziehen“, sagte Kethorn. Damit würden auch die Kosten weiter steigen. „Ein bitterer Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass weder die Jagdbehörde noch der Kreistag, der die Verordnung beschlossen hat, aus der Landwirtschaft, für die die Verordnung eigentlich gemacht wurde, Unterstützung erhalten.“

Der Landrat mahnte außerdem an, Waffen und Munition sicher aufzubewahren. Bei 74 Kontrollen im vergangenen Jahr stellte der Landkreis zwölf Beanstandungen fest. „Ein Anteil von 16 Prozent an der Gesamtzahl der Kontrollen. In 2015 war dieser Wert mit acht Prozent deutlich geringer“, sagte Kethorn und kündigte für dieses Jahr empfindliche Bußgelder an. Sein volles Vertrauen sprach der Landrat den Mitgliedern des Jagbeirates aus, die in der vergangenen Wahlperiode ausgezeichnete Arbeit geleistet hätten. „Ich bin mir sicher, dass dies auch in der laufenden Wahlperiode der Fall sein wird.“

Als Gastreferent trat am Sonntag Hartmut Schrap, Vorsitzender des Vereins Natur-Netz Niedersachsen auf. Zu dem Verein zählen inzwischen 50 Mitgliedsstiftungen und Fördermitglieder, etwa die Bingo-Umweltstiftung, die in den vergangenen Naturschutzwochen nahezu 400.000 Euro für Projekte bereitgestellt habe. Allein 100.000 Euro seien dabei in die Grafschaft geflossen. „Wir sind Brückenbauer zwischen Behörden, Institutionen, Flächeneigentümern und allen weiteren unterschiedlichen Interessensgruppen“, sagte Schrap.

Ein wesentliches Ziel des Vereins sei es beispielsweise, die Umweltbildungsarbeit, wie die jährlich stattfindende Naturschutzwoche für Kinder. Ein weiteres wichtiges Ziel seien zudem Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt. „Insbesondere die Verbesserung unserer Gewässer.“ Ganz entscheidend sei, so Schrap, die Zusammenarbeit mit den Landwirten. „Ohne diese Zusammenarbeit, aber auch die mit vielen weiteren Akteuren wie der Jägerschaft, den Unterhaltungsverbänden, den Naturschutzverbänden und den kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Grafschaft Bentheim, würde die Naturschutzarbeit nicht so gut funktionieren“, lobte Schrap.

Ein solches Netzwerk gebe es derzeit nur in Niedersachsen. „Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, inwieweit alle Beteiligten in Diskussions- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Das Zauberwort heißt Kommunikation“, betonte Schrap. „Und zwar mit gegenseitiger Rücksichtnahme bei gleichzeitiger Beachtung der Ziele.“