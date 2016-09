Sportwelt

Kerber gewinnt erstes Spiel als Nummer eins

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Angelique Kerber ihr erstes Spiel als Weltranglisten-Erste gewonnen. Im chinesischen Wuhan trifft sie nun auf eine alte Bekannte, die sie zuletzt bei ihrem Weg auf den Tennis-Thron bezwang.

dpa Wuhan. Nach den „schönsten Wochen“ ihrer Karriere wäre Angelique Kerber in ihrem ersten Spiel als Weltranglisten-Erste fast unsanft in die Realität zurückgeholt worden.

Beim top besetzten WTA-Turnier im Wuhan musste Deutschlands Tennis-Star Schwerstarbeit verrichten, um die Auftakthürde gegen die Französin Kristina Mladenovic zu meistern. Erst nach 2:16 Stunden machte die Australian-Open- und US-Open-Siegerin mit ihrem ersten Matchball das 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 und den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Dort trifft Kerber am Mittwoch (13.00 Uhr) auf die Tschechin Petra Kvitova.

„Erste Runden sind für mich immer schwer“, sagte Kerber nach ihrem anfangs verkrampften Auftritt. „Sie hat im ersten Satz sehr gutes Tennis gespielt. Ich habe eine Weile gebraucht, bin aber froh, dass ich zurückgekommen bin und das Spiel noch gewonnen habe.“

Im Anschluss an ihren Erfolg bekam die Norddeutsche vom Turnierdirektor noch eine Blumendekoration in Form einer Eins überreicht. Ihre neue Ausnahmestellung ist für Kerber in Wuhan allgegenwärtig. „Ich weiß, dass der Druck jetzt immer auf meiner Seite sein wird. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung“, hatte Deutschlands Tennis-Star vor Beginn des Turniers gesagt. „Ich will so lange wie möglich die Nummer eins bleiben.“

Zweieinhalb Wochen nach ihrem Triumph in New York benötigte Kerber in China eine Weile, um ihren Rhythmus zu finden. Zwar nahm sie Mladenovic sofort den Aufschlag ab, nach 57 Minuten musste sie den ersten Satz im Tiebreak aber abgeben.

Kerber wirkte noch etwas müde, haderte in der Pause vor dem zweiten Durchgang mit sich und den Umständen. Ihr Trainer Torben Beltz versuchte, sie mit ruhigen Worten wieder aufzubauen. „Du bist die bessere Spielerin. Pushe dich etwas mehr“, sagte er.

Und die Worte ihres Coaches wirkten. Kerber riss sich nun zusammen und steigerte sich deutlich. Den zweiten Abschnitt gewann die 28-Jährige im Schnelldurchlauf mit 6:1, auch im Entscheidungssatz gelang ihr sofort ein Break. Mit dem ersten Matchball machte sie dann das Weiterkommen perfekt.

Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Kerber auf die Tschechin Kvitova, die sich gegen Jelina Switolina aus der Ukraine klar in zwei Sätzen durchsetzte. Von neun Duellen mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin hat Kerber bislang fünf gewonnen, zuletzt im Achtelfinale der US Open in New York. „Das wird aber ein komplett anderes Spiel“, sagte Kerber. „Ich weiß, dass ich deutlich besser spielen muss, um gegen sie zu gewinnen.“

Für Laura Siegemund kam in der zweiten Runde dagegen das Aus. Die deutsche Nummer zwei musste sich der Slowakin Dominika Cibulkova nach hartem Kampf mit 6:2, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Siegemund wehrte sich 2:16 Stunden lang vergeblich gegen das Aus.