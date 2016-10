Lokalsport

Kellerduell: SV Bad Bentheim trifft auf Voxtrup

Der Fußball-Landesligist muss am Sonntag um 14.30 Uhr beim ebenfalls noch sieglosen Mitaufsteiger antreten. Trainer Mario Fischer sagt: „Wir müssen den Kampf annehmen.“

Bad Bentheim. Von den drei noch sieglosen Mannschaften der Fußball-Landesliga treffen am Wochenende zwei in einem direkten Duell aufeinander: Der SV Bad Bentheim (2 Punkte) tritt am Sonntag (14.30 Uhr) als Vorletzter beim Schlusslicht VfR Voxtrup (1) an. Nach gerade einmal sieben absolvierten Partien will SVB-Coach Mario Fischer noch nichts von einem Endspiel wissen. Fest steht aber: Das Spiel kann richtungsweisenden Charakter haben.

Die Gäste aus der Obergrafschaft reisen mit dem Rückenwind des 2:1-Pokalerfolgs beim Tabellenführer SV Bad Rothenfelde an. Diese Partie kann als Vorlage für den Auftritt beim Schlusslicht dienen. „Da haben wir taktisch sehr gut gespielt“, sagt Fischer. Die Voxtruper charakterisiert der Bad Bentheimer Coach als „Kampftruppe“ und stellt daher klar: „Wir müssen den Kampf annehmen.“

Darüber hinaus wird es für die Gäste darauf ankommen, trotz der Bedeutung der Partie nicht die Geduld zu verlieren und damit auch der taktischen Leitlinie treu zu bleiben. „Das Ziel ist, in Führung zu gehen und dann unser Spiel zu spielen“, sagt Fischer. Er hat nach dem Sieg in Bad Rothenfelde einen Stimmungsaufschwung in seinem Team registriert. Daher geht der Coach das Kellerduell beim Tabellennachbarn auch mit Optimismus an. „Ich bin guter Dinge. Wir dürfen auch bei einem 0:0 nicht enttäuscht sein. Man darf in diesem Spiel keine Angst vor einem Unentschieden haben“, sagt Fischer.

Das Trainerteam, zu dem auch Jörg Husmann gehört, muss an diesem Wochenende wieder auf mehrere Spieler verzichten. Aufgrund von Verletzungen werden Nico Neumann, Metin Erdem, Philipp Kolk und Rene Lange ausfallen; Gerrit Wilde ist im Urlaub. Damit stehen den Bad Bentheimern für das wichtige Spiel in Voxtrup nur 17 Akteure zur Verfügung. Gut möglich also, dass die Verantwortlichen den Kader wie schon im Pokalspiel mit Nachwuchsspielern aufstocken. „Das werden wir kurzfristig entscheiden. Die A-Jugend spielt schon am Sonnabend. Wir wollen die Jugendspieler nicht verheizen“, sagt Mario Fischer. In Bad Rothenfelde gehörten Felix Grothus und Simon Kotte zum Kader – und kamen auch zum Einsatz. Außerdem hat die Partie gezeigt, dass auch die Spieler, die vermeintlich in der zweiten Reihe stehen, bereit sind.