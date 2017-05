Lokalsport

Kein Sieger im Verfolgerduell der Bezirksliga

Das dürfte Blau-Weiß Papenburg, dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, hervorragend gefallen: Die beiden Verfolger VfL Weiße Elf Nordhorn und FC Schüttorf 09 nahmen sich beim 1:1 (0:0) gegenseitig die Punkte ab.

Nordhorn. „Das ist ärgerlich“, befand Thomas kleine Lögte, Trainer des VfL Weiße Elf, nach dem Unentschieden im Derby. Durch die Punkteteilung wuchs der Rückstand seiner Mannschaft auf die Papenburger auf sechs Zähler an. „Es war unser schlechtestes Spiel der Rückrunde“, gestand der Coach, der mit Blick auf das Resultat einsehen musste: „Wir hatten nicht mehr verdient.“

Die Schüttorfer hingegen freuten sich über den Zähler, auch wenn sie bei inzwischen neun Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter den ersten Platz wohl abschreiben müssen. „Wir haben aus den Bedingungen das Bestmögliche gemacht“, erklärte 09-Trainer Michael Schmidt, warum er mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden war. Die von ihm angesprochenen Bedingungen waren vor allem die großen personellen Probleme, auf die die Gäste mit kreativen Umstellungen reagierten. „Eray Bayraktar hat vorher noch nie hinten in der Kette gespielt, Bertino Nacar noch nie auf der Sechs“, sagte Michael Schmidt.

Das neu formierte Schüttorfer Team machte es vor der Pause sehr gut. „Sie waren in den Zweikämpfen viel griffiger“, sagte VfL-Trainer kleine Lögte anerkennend. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, auch wenn sie zu keiner hundertprozentigen Gelegenheit kamen. Von den Nordhornern war vor dem Seitenwechsel hingegen gar nichts in der Offensive zu sehen.

Das 1:0, das Kawa Acar auf Vorlage von Lukas van der Veen in der 48. Minute erzielte, war der verdiente Lohn für die Schüttorfer. Im Laufe des zweiten Durchgangs kam der VfL jedoch etwas besser ins Spiel – und mit der ersten Chance sofort zum Ausgleich: Hendrik Deelen drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, nachdem der Schiedsrichter zuvor ein Handspiel des am Boden liegenden Timo Kepplin übersehen hatte (62.).

„Das Gegentor war ein Geschenk von uns“, ärgerte sich Schüttorfs Trainer Schmidt, der Mitte der zweiten Hälfte die munterste Phase eines zähen Derbys geboten bekam. Sein Team traf durch Floris Klümper den Außenpfosten (69.) und Kawa Acar schoss für die Gäste über das Tor (75.). Auf der anderen Seite lupfte Nordhorns Marco Löffler die Kugel frei vor dem Tor knapp am rechten Pfosten vorbei (71.).

In der Schlussphase passierte nichts mehr – und deshalb durfte Thomas kleine Lögte aus VfL-Sicht resümieren: „Es war ein gebrauchter Tag für uns.“

VfL Weiße Elf Nordhorn: Bloemen – Rehbock, T. Veldmann (17. Lammers), Eilers, Hennekes (78. Böhm) – Kepplin, Thielke – Deelen, Löffler, Stülzebach (58. Pinheiro) – Brode.

FC Schüttorf 09: Thole – Baier, Strauch, Bayraktar, Marcel Knoop – Yildiz (78. Z. Acar), Nacar, Aldegeerds, van der Veen (78. Schlichtenhorst) – Klümper (84. Lammers), K. Acar.

Tore: 0:1 K. Acar (48.), 1:1 Kepplin (62.).

Schiedsrichter: Daniel Rohoff (Lingen).

Zuschauer: 250 am Ootmarsumer Weg.

Weitere Bezirksliga-Spiele

Union Lohne –Conc. Emsbüren3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Niehof (6.), 2:0 Dak (71.), 3:0 Tengen (85.).

Einen klaren Sieg hat Union in der Fußball-Bezirksliga eingefahren, doch: „Es hätte auch anders laufen können“, sagte Lohnes Trainer Ralf Cordes. Zwar kam seine Mannschaft gut ins Spiel und ging bereits in der sechsten Minute in Führung, als Lukas Niehof bei einer Hereingabe von Dennis Tengen am zweiten Pfosten zur Stelle war, doch danach kam Emsbüren zu Chance um Chance. Zwischen der 10. und 20. Minute erspielten sich die Gäste fünf große Möglichkeiten, die sie jedoch allesamt „fahrlässig“ (Cordes) vergaben. „Diese Phase war schon heftig“, meinte der Lohner Trainer.

Auch nach der Pause blieb der Abstiegskandidat gefährlich: Beim Schuss von Andre Wessling rettete Union-Keeper Markus Schulten in höchster Not (55.). Und Björn Brüning schob die Kugel freistehend am Lohner Tor vorbei (58.). Erst das 2:0 beruhigte das Spiel der Hausherren: Viktor Dak nutzte die starke Vorarbeit von Lukas Niehof (71.). Mit einem haltbaren Distanzschuss aus 20 Metern sorgte Dennis Tengen für den 3:0-Endstand (85.).

Union Lohne: Schulten; Niehaus, Stover, Oevermann, Müller, Acar (46. Foppe), Lüpken, Niehof, Tengen, Dak, Singh (76. Konate).

SV Meppen II –TuS Gildehaus0:0

Tore: keine.

13 Gegentore hatte der TuS Gildehaus in den vorherigen drei Partien in der Fußball-Bezirksliga kassiert, doch in Meppen lieferte die Abwehr des Aufsteigers gute Arbeit ab und hielt die Null. Dass es trotzdem nicht für einen Sieg reichte, lag auch daran, dass die Gäste ihre Möglichkeiten in der ersten Halbzeit ungenutzt ließen: Daniel Zwafing schoss links daneben (3.) und scheiterte am Meppener Keeper (34.), Anas Alhelou setzte einen Freistoß in der 41. Minute an die Latte. Damit belohnten sich die Gildehauser nicht für einen Durchgang, in dem sie mehr Spielanteile als der sich ebenfalls im Abstiegskampf befindende SVM hatten.

Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel: Die Hausherren machten mehr Druck und hatten durch einen Kopfball von Marco Gerdes eine gute Chance (47.). Meppen dominierte das Geschehen, doch die Gildehauser Defensive wackelte nicht und hielt den SVM-Angriffen stand. Die einzige TuS-Gelegenheit der zweiten Hälfte vergab Daniel Zwafing, der nach einem Konter neben das Tor schoss (88.).

TuS Gildehaus: Dauwe; A. Meendermann, J. Meendermann, Wieking, Alhelou, Voget, Heddendorp, Egbers, Zwafing, Berg (60. S. Brandt), Minich.

SV Eintracht TV –BW Dörpen1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Palstring (80.).

Den vierten Sieg in Folge hat der SV Eintracht TV aus Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga gefeiert. Gegen zweikampfstarke Dörpener war die Mannschaft von Trainer Zoran Milosevic in der ersten Halbzeit die spielerisch bessere Mannschaft, die zu einigen kleineren Chancen kam. Vor allem Sergen Dönmez, der von der linken Seite nach innen zog, sorgte immer wieder für Gefahr rund um den Strafraum der Emsländer.

Den Gästen bot sich in der 71. Minute die große Möglichkeit zur Führung, als sie einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Doch Eintracht-Keeper Piotr Grzesiak verhinderte mit seiner Parade beim Versuch von Tim Gerdelmann den Rückstand. „Den hat er super gehalten“, sagte Nordhorns Trainer Milosevic zur Rettungsaktion seines Torhüters.

In der Schlussphase schlug dann der SV Eintracht TV zu: Rene Palstring nutzte die Vorarbeit von Sergen Dönmez und traf zum 1:0 (80.). Danach vergaben die Nordhorner beste Konterchancen, um das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben.

SV Eintracht TV: Grzesiak; Lako, Azevedo Kamp, Palstring, Yesilkaya (55. Hilberink), Stockmann, Kurpali (65. Cayli), Weidekat, M. Dönmez, S. Dönmez, Kamp.

Olympia Laxten –SV Wietmarschen2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Krieger (26.), 1:1 Köster (35., Handelfmeter), 1:2 Kathorst (59.), 2:2 Többen (60.)

Die Wietmarscher Bezirksliga-Fußballer verdienten sich den Punktgewinn in Laxten. Garant für das Remis war SVW-Keeper Thomas Stegemann, der beim 2:2-Zwischenstand stark gegen die Laxtener Raphael Kösters (67., 72.), Willi Thielmann (75.) und Simon Többen (82.) parierte. In der Nachspielzeit verpasste Rene Mielcarek nur knapp ein Zuspiel von Manuel Hangbers – und damit die Entscheidung. Der SVW, der auf Heinz Frimming, Hendrik Schniederbruns und Robert Hopmann verzichten musste, war zuvor durch Tobias Krieger (26.) und Daniel Kathorst (59.) zwei Mal in Führung gegangen. Laxten glich aber jeweils aus, beim zweiten Treffer egalisierten die Gastgeber noch in derselben Minute.

SVW: Stegemann; Brümmer I, Osseforth, Raterink, Klassen, Leferink, Hangbers, Mielcarek, Krieger, Kathorst (76. Keen), Tyrtania (90. Grzesiak).