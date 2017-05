Lokalsport

Kein Abschiedsgeschenk für den SV Bad Bentheim

Im letzten Saisonspiel hat der Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim am Sonntag eine 1:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Oythe kassiert. Besonders bitter: Gleich zwei Bentheimer zogen sich eine Knöchelverletzung zu.

Bad Bentheim. Der SV Bad Bentheim hat sich mit einer Niederlage aus der Fußball-Landesliga verabschiedet. Gegen den VfL Oythe unterlagen die Obergrafschafter gestern Nachmittag mit 1:4 (0:1). „Schade“, sagte Spielertrainer Jörg Husmann, „wir wären gerne mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gegangen.“ So bleibt am Ende die Tatsache, die Klasse als Tabellenvorletzter verlassen zu müssen. Der Abstieg hatte schon seit einigen Wochen festgestanden. Ein Sieg gegen Oythe hätte den SVB aber noch auf den 13. Tabellenplatz gebracht.

Das letzte Saisonspiel begann mit 35-minütiger Verspätung. Die Gäste waren auf dem Weg nach Bad Bentheim in einen Stau geraten. Als der Ball dann rollte, spürten die rund 150 Zuschauer den Willen der eigenen Mannschaft, noch einmal alles zu geben. „Wir hatten uns einiges vorgenommen, sind zu Beginn auch gleich zu mehreren großen Chancen gekommen, haben jedoch die letzte Konsequenz vermissen lassen – wie so oft in dieser Saison“, sagte Jörg Husmann.

Besonders bitter: Kurz vor der Pause musste SVB-Kapitän Nico Neumann mit einer Knöchelverletzung das Spielfeld verlassen. Und als der SVB sein Wechselkontingent beim Stand von 1:2 bereits ausgeschöpft hatte, knickte in der 72. Minute bei einem Angriff auch noch Stürmer Simon Hennig um und konnte nicht mehr weiterspielen. Minuten später fielen die Tore zum 1:3 und 1:4. „Als wir in Unterzahl geraten sind, war die Messe gelesen“, sagte Jörg Husmann.

Dabei war den „Gladiatoren der Burgstadt“ (so kündigte der Stadionsprecher die Mannschaft an) ein flotter Start gelungen. Schon nach wenigen Sekunden schickte Rene Lange seinen Mannschaftskollegen Fabian Holthaus vors Oyther Tor. Doch der war offenbar selbst ein wenig von seiner Chance überrascht und vergab. Nach einer halben Stunde hatte Simon Hennig ebenfalls eine aussichtsreiche Möglichkeit, stand allein vor Oythes Torwart Wilhelm Heise, scheiterte aber auch.

Das 1:0 für die Gäste erzielte Liridon Stublla mit einem satten 20-Meter-Schuss (37.). Er erwischte damit den sonst gut aufgelegen Bentheimer Keeper Alexander Moll auf dem falschen Fuß. Nach der Pause war es dann Jörg Husmann, der in der 61. Minute mit einem ähnlichen Schuss zum 1:1 traf. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer: Zwei Minuten später führte Oythes Dennis Jex die Gäste mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße.

SV Bad Bentheim: Moll; Kiewitt, Husmann, Küpers, Hennig, Wilde, Lange (59. Erdem), Holthaus (54. Kleine-Vennekate), Schmagt, Schmidt, Neumann (42. Roggmann).

Tore: 0:1 Stublla (37.), 1:1 Husmann (61.), 1:2 Jex (63.), 1:3 Ahlrichs (74.), 1:4 A. Wohlers (75.).