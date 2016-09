GN-Szene

Kegeln in Nordhorn: Pumpenkönig aus Aleppo

Grafschafter Schülerinnen haben mit Flüchtlingen einen Kegelnachmittag in Nordhorn verbracht, um ihnen den traditionellen Sport näher zu bringen. Dabei wurden einige Pumpen geworfen – aber auch viel gelacht.

Nordhorn. Gekegelt hätten die Jugendlichen in ihrem Leben noch nie, aber Spaß dabei hätten sie auf jeden Fall, sagten die sieben Jungen aus Syrien und dem Libanon. Das zu hören freute die Schülergruppe aus den 12. Klassen der BBS „Gesundheit und Soziales“, die den Kegelnachmittag organisiert hatten. Die fünf Mädchen, Malena Reinhold, Linda Boom, Chantal Kleefmann und Jennifer Brengen, hatten im Rahmen des Unterrichts zur Fachpraxis in der Sozialpädagogik von ihrer Lehrerin Karina Schwering das Oberthema: „Zeit der Begegnung“ vorgegeben bekommen. Dabei sollte es um Projekte zur Begegnung mit und zur Integration von jungen Flüchtlingen gehen. Den ersten Kontakt mit dem Nordhorner Jugendcafé „Die Glocke“, in das viele der jugendlichen Flüchtlinge öfter gehen, hat noch die Lehrerin auf den Weg gebracht. Danach waren die Schülerinnen allerdings auf sich allein gestellt.

Andere Gruppen haben ein gemeinsames Kochen oder auch ein gemeinsames Ostereier basteln mit Flüchtlingen, die sich beim Jugendcafé für diese Aktivitäten melden konnten, organisiert. Sie hätten aber etwas traditionell „Deutsches“ mit den Flüchtlingen unternehmen wollen, sagte Malena Reinhold. Deshalb ging es ab auf die Kegelbahn. Doch diese musste auch erst mal aufgetrieben werden. Netterweise hat der Geschäftsführer des Jugendhostels „MoveINN“ Thomas Kolde in Nordhorn seine Kegelbahn und Getränke zur Verfügung gestellt.

Im Hostel hieß es dann, ordentlich die Kugel rollen lassen. Dabei wurde nicht nur altmodisch auf Punkte gespielt, sondern es wurden auch lustige Kegelspiele wie zum Beispiel „Hausnummern Kegeln“ gemacht. Hierbei sagt man an, ob die geworfene Zahl vorne, hinten oder in der Mitte notiert werden soll. Wer sich am Ende aus den Zahlen von drei Würfen die höchste Nummer zusammengebastelt hat, gewinnt.

Die Flüchtlinge die den Spaß mitgemacht haben, kamen zu einem großen Teil aus Nordhorn, doch auch zwei Neuenhauser waren dabei. Wenn sie nicht gerade Kegeln, würden sie am liebsten Fußball spielen, erzählten einige der Jungs. Und auch an ambitionierten Zielen für die Zukunft mangelt es ihnen nicht. Der 17-jährige Mahmoijd al-Zeyab aus Aleppo möchte einmal Ingenieur werden und sein Freund Ali al-Hajji wäre gerne Anwalt. Über die Wege, auf denen die Flüchtlinge es nach Deutschland geschafft haben, wurde an diesem Nachmittag nicht gesprochen, denn der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Doch allein der Fakt, dass die Eltern von Ali noch in Syrien und seine Schwestern in der Türkei beziehungsweise in Berlin, sind, zeigt die Folgen einer Flucht vor Krieg und Not auf. Nur sein Bruder ist hier bei ihm in Neuenhaus.

Auf die Frage, was die Schülerinnen von diesem Nachmittag gelernt hätten, antwortete Jennifer Brengen, dass es wichtig sei, Vorurteilen nicht zu glauben, sondern auf die Leute zuzugehen, um sich ein eigenes Bild zu machen.