Nordhorn

KCN-Showtänzer holen in Oldenzaal Wanderpokal

Beim großen Oldenzaaler Tanzturnier belegte der KCN am vergangenen Sonnabend in der Gesamtwertung aller Tänze den ersten Platz und gewann den Wanderpokal. Einen weiteren Pokal gab es für die Teilnahme an diesem Turnier.

gn Oldenzaal/Nordhorn. Wieder einmal konnte der Nordhorner Karnevalsclub „Junge Narren“ (KCN) damit beweisen, dass der karnevalistische Tanzsport auch in der Grafschaft Bentheim sehr aktiv ist. Erstmals war der KCN auf dem Turnier bei den niederländischen Nachbarn vertreten. Im ersten Block startete Maike Fischer in der Kategorie „Solisten Showtanz“. Sie überraschte das Publikum mit ihrem tänzerischen Können und bekam tobenden Applaus. Im dritten Block startete das Solisten-Medley mit den Tänzerinnen Jana Keller, Jana Linker, Stefanie Schmidt und Angelika Schmidt. „Sie zeigten eine tadellose Choreografie auf der Bühne und zogen das Publikum auf ihre Seite“, berichtet der KCN. Im vierten Block präsentierte die Junioren-Garde ihr Können mit Vanessa Helgert, Mareike Helgert, Jana Keller, Alina Schmidt, Maike Fischer, Stefanie Schmidt, Alina Stensky und Jana Linker (es fehlte Pascale Dannenberg). „Sie brachten einen Showtanz in perfekter Synchronität und Ausstrahlung auf die Bühne“, teilen die „Jungen Narren“ mit. Mit dem Sieg sei viel harte Arbeit verbunden gewesen und nun belohnt worden. Trainiert und betreut werden die Solisten und Garden von Andra Bläcker und Dorthe Fischer. Im nächsten Jahr will der KCN seinen Titel verteidigen.

