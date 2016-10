Nordhorn

KBS modernisieren Klassenzimmer

An den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn hat der Landkreis zwei Klassenzimmer für 140.000 Euro modernisiert. Dadurch soll ein weiterer Schritt auf dem Weg in Richtung „Ausbildung 4.0“ beschritten werden.

gn Nordhorn. Die Räume 311 und 312 sind nun multifunktional. Sie werden den Großteil der Zeit einzeln als Klassenräume genutzt, können jedoch in der Abiturphase oder für größere Veranstaltungen zu einem Raum zusammengelegt werden. Möglich ist dies durch verschiebbare Trennwände zwischen den Zimmern. Ebenfalls modernisiert wurde die technische Infrastruktur der Zimmer, die bei einer kleinen Feierstunde vorgestellt wurde. Das WLAN-Netz wurde ausgebaut, und neue Lehrercomputer mit Dokumentenkameras wurden angeschafft. Zum Inventar gehören nun auch „zwei iPad-Koffer inklusive der benötigten Peripherie“, teilt der Landkreis mit. Durch die neue Konfiguration des Netzwerkes ist es möglich, dass die Schüler auch ihre privaten Tablets in den Unterricht einbinden. Dadurch soll das Lernen mit den eigenen Geräten auf eine neue Stufe gehoben werden.

