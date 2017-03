Region

Katzen aus verqualmter Wohnung in Twist gerettet

Ein Topf auf einem Herd sorgte am Mittwochabend für einen Brand in einer Wohnung in Twist. Die Feuerwehr rettete die beiden Katzen in der Wohnung. Der Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

