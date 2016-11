Lokalsport

Kathrin Stolmeijers vierter Triumph in Aachen

Die 17-Jährige hat in der Aachener Soers einen der wichtigsten Preise für deutsche Nachwuchsreiter im Springsattel gewonnen. Mit ihrer Stute „Lilly-Fee“ ist sie die neue Hallenchampionesse der Junioren.

Aachen. „Ich fahre unheimlich gern nach Aachen. Die Atmosphäre ist toll, alles ist weihnachtlich geschmückt und für ein Jugendturnier sind auch relativ viele Zuschauer vor Ort, das macht schon etwas aus“, sagt Kathrin Stolmeijer. Aachen scheint ein gutes Pflaster für sie zu sein, denn schon zum vierten Mal hat sie sich den den Titel des Hallenchampions beim Salut Festival in Aachen gesichert. 2013 gewann sie in den Altersklassen Children (U14) und Ponys (U16) sowie 2014 ebenfalls bei den Ponyreitern. Jetzt folgte der Sieg bei den Junioren bis einschließlich 18 Jahre. Damit ist die 17-Jährige vom RFV Isterberg die bisher einzige Reiterin, deren Name viermal auf der Siegertafel des Salut Festivals zu finden ist. Kein Wunder also, dass der Aachener Turnierchef Frank Kempermann bei der Siegerehrung zu ihr sagte: „Du schon wieder, dich haben wir hier ja schon öfter ganz vorne gesehen.“

Bis es zum Titel reichte, mussten die 17-Jährige und ihre Stute „Lilly-Fee“ drei Wertungsprüfungen auf S-Niveau absolvieren. Die Ergebnisse der einzelnen Springen wurden addiert. „Lilly-Fee sprang das ganze Wochenende super und für mich ist es immer wieder ein tolles Gefühl, in Aachen zu starten, für uns Reiter ist das einfach ein besonderer Ort“, sagt Stolmeijer. Die erste Wertungsprüfung war gleichzeitig ein Mannschaftsspringen, das Team Weser-Ems belegte Rang drei. Stolmeijer absolvierte den ersten Umlauf fehlerfrei und hatte einen Pechfehler in der zweiten Runde. Ebenfalls für die Mannschaft am Start waren Justine Tebbel vom RFV Emsbüren und „Casa Ciara“, die einen Abwurf im ersten Umlauf verzeichneten und dafür im zweiten Umlauf fehlerfrei blieben.

Tebbel entschied die zweite Wertungsprüfung der Junioren mit ihrer Stute „Lady Like“ für sich. Stolmeijer wurde Siebte in diesem Springen, sodass sie vor dem Finale auf Rang drei des Gesamtklassements lag. Die Spannung beschreibt Stolmeijer so: „Ich war fehlerfrei im Umlauf des Finales und wusste vor dem Stechen nicht, wie weit ich vorne sein müsste, um den Gesamtsieg zu schaffen.“ Sie kassierte einen Abwurf im Stechen und wurde Dritte in der Finalprüfung. „Als wir realisiert haben, dass es zum Gesamtsieg reicht, waren wir gerade auf dem Vorbereitungsplatz, da war die Freude natürlich groß.“