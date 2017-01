Obergrafschaft

„Kastanienallee“ in Ohne soll gefällt werden

Die alten Kastanienbäume an der Dorfstraße gelten als das „Juwel von Ohne“. Nun sollen sie gefällt werden – das hat zumindest der Ausschuss für Dorferneuerung beschlossen. Einige Anwohner protestieren.

Ohne. Seit Jahrzehnten prägt sie das Ortsbild in Ohne, dennoch könnte die „Kastanienallee“ im Dorfzentrum schon bis Ende Februar verschwunden sein: Im Zuge einer Straßensanierung und da die Kastanien krank seien, hat sich der Ausschuss für die Dorferneuerung dafür ausgesprochen, alle zehn Bäume fällen zu lassen.

Protest

Dieses Vorhaben stößt allerdings einigen Anwohnern in der Nachbarschaft bitter auf. „Das ist doch eine Blitzaktion. So ein Aushängeschild für Ohne sollte man nicht gleich fällen“, sagte Karl W. ter Horst im Gespräch mit den GN. Vor allem kritisieren die Nachbarn die Schnelligkeit der Entscheidung und fehlende Transparenz seitens der Gemeinde. Nur durch Zufall hätten sie davon erfahren, dass die alten Kastanien am Straßenrand gefällt werden sollen. „Es wird gar nicht über Alternativen nachgedacht, oder die Anwohner informiert“, meinte Fritz Kleve. Er und Karl W. ter Horst möchten das „Juwel von Ohne“ erhalten.

„Probieren, die Kastanien zu behandeln“

„Gerade im Frühling, wenn die Kastanie blüht, ist es wunderschön. Viele Radfahrer bestaunen die Bäume“, sagte ter Horst. Die beiden sind sich sicher: Die meisten der Bäume sind noch zu erhalten, wenn man in sie investiert. „Man kann auch erst probieren, die Kastanien zu behandeln“, meint ter Horst. „Die Kastanien stehen schon dort, seitdem ich denken kann. Es muss sich doch jemand dafür einsetzen, dass sie dort stehen bleiben können“, fügte Fritz Kleve noch hinzu.

Endgültige Diagnose kommt im Gutachten

Die Ohner Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte kann die Aufregung verstehen, will jedoch nach dem Motto „Augen zu und durch“ handeln. „Uns wurde von verschiedenen Experten geraten, einige Kastanien zu fällen. Eine ist dringend abgängig, vier andere müssen ebenfalls gefällt werden“, erläuterte Ruschulte. Auf ein schriftliches Gutachten aus Hannover, das diese Aussage bestätigt und eine endgültige Diagnose liefern soll, wartet die Bürgermeisterin noch. Die Gemeinde wisse jedoch schon seit Jahren, dass etwas mit den Kastanien passieren müsse. Dies habe man in Ohne aber immer weit weggeschoben, da die Bäume als wichtiges Element im Dorfzentrum gesehen werden. „Um jetzt den ortsprägenden ,Allee-Charakter‘ der Straße zu erhalten, ist es besser, alle zehn Kastanien zu ersetzen anstatt fünf stehen zu lassen“, ist ihre Meinung. Es sei geplant, für die Bäume neue Setzlinge zu pflanzen, dann sollen sie allerdings auf der anderen Seite des Grabens eingesetzt werden.

„Kastanien sind abgängig“

Den Vorwurf, dass die Entscheidung zu schnell gefallen sei, weist sie von sich. „Der Ausschuss für Dorferneuerung beschäftigt sich bestimmt schon seit Herbst mit der Sache.“ Der Beschluss sei einstimmig, mit einer Enthaltung, gefallen. Auch die Straßensanierung, bei der die Dorfstraße barrierefrei gestaltet werden soll, beeinflusse laut der Bürgermeisterin nur indirekt die Entscheidung: „Die Bäume, bis auf die eine abgängige Kastanie, könnten sonst noch ein paar Jahre stehen bleiben. Das wird aber das Fällen auch nicht abwenden können“, sagte Ruschulte.

Bürgerversammlung

Welche Bäume dann gepflanzt werden, sollen die Ohner Bürger mitbestimmen können. Darüber soll bei einer Bürgerversammlung am 6. Februar gesprochen werden, die noch zu den Kastanien informieren soll. Nach der Versammlung soll der Gemeinderat abschließend über die Fällung entscheiden.