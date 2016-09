Ticker

Kanye West wird ausfallend zu seinen Kritikern

dpa New York. Der US-Rapper und Designer Kanye West hat seine Kritiker in der US-Modeindustrie mit ausfälligen Bemerkungen angegriffen. „Ich werde Euch verdammt noch mal mit verdammten Alien-Augen lasern und Euren verdammten Kopf explodieren lassen“, sagte der 39-Jährige dem „W Magazine“. Er lehne Menschen strikt ab, die ihn als „reichen Jungen“ mit einem teuren Hobby oder „Modepuppe“ abtäten. Die „Yeezy“-Kollektion des Ehemanns von Promi Kim Kardashian spaltet die Modewelt. Fans zahlen für die Schuhe der neuen Kollektion Hunderte Dollar, Kritiker zweifeln Wests Talent als Designer an.