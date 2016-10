Ticker

Kanada laut Ministerin noch bereit zur Ceta-Unterzeichnung

dpa Brüssel. Kanada ist nach den Worten seiner Handelsministerin Chrystia Freeland trotz der Vorbehalte in der EU weiter bereit zur Unterzeichnung des Handelspakts Ceta. Kanada habe seinen Job gemacht, jetzt sei es an der EU, ihren zu machen, sagte sie nach einem kurzfristig angesetzten Treffen mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz am Morgen in Brüssel. Es sei nun eine interne Angelegenheit der EU, die verbliebenen Fragen zu klären, sagte Schulz. Die offenen Fragen der wallonischen Regionalregierung seien durchaus lösbar.