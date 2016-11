Nordhorn

Kalender mit Siegerfotos vom Vechtetal

Fotomotive „links und rechts der Grenze“ bietet der druckfrische Vechtetal-Kalender 2017 der Kreissparkasse. Er beinhaltet alle preisgekrönten Arbeiten aus dem diesjährigen Fotowettbewerb der Sparkassenstiftung.

gn Nordhorn. Die Städte- und Landschaftsaufnahmen zeigen die Grafschaft und die angrenzende niederländische Nachbarschaft. Mit Fynn Schröder aus Pronsfeld (Eifel) sicherte sich zum ersten Mal ein Nicht-Grafschafter den ersten Platz im Jugend-Wettbewerb. Sein Motiv „Lichtspiele im Buchenwald bei Hardenberg“ findet man im neuen Kalender im Monat Februar.

Der Sieger des Erwachsenenwettbewerbs, Ewald Baumann aus Nordhorn, hat die Pyramide auf dem Povelberg (hinter der Alten Weberei) in Szene gesetzt. Die Aufnahme ist auf dem Juniblatt zu sehen. Der in deutsch und niederländisch verfasste Kalender im großen DIN A2-Format ist ab sofort in allen Sparkassen-Geschäftsstellen für zwölf Euro erhältlich.

Auch im Jahr 2017 wird die Sparkassenstiftung einen Fotowettbewerb ausloben. Das Motto lautet: „Alte Berufe in der Grafschaft Bentheim“.