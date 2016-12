Niedergrafschaft

„Just Music“-Konzert begeistert Zuhörer

Der neuformierte Musikverein der Bürgerschützen, der Chor „Just Music“ sowie Saxophon- und Flötenensemble der Musikschule haben am Sonntagabend ein stimmungsvolles Konzert gegeben.

mep Emlichheim. Die Musiker des Emlichheimer Bürgerschützenvereins waren noch vor zwei Jahren als Spielmanns- und Fanfarenzug tätig. Nach einer kompletten Umstrukturierung sind die Musiker zu einem Musikverein herangewachsen. Viele Übungsstunden und Einzelunterricht durch zusätzliche Lehrkräfte waren nötig. Die Musiker studierten nicht nur neues Liedgut ein, sondern mussten teilweise ihre Instrumente neu erlernen.

Ein erstes großes Konzert gaben sie am Sonntagabend beim Weihnachtskonzert in der Emlichheimer reformierte Kirche. Mit dabei: Der Chor „Just Music“, der wie der Musikverein von Heinz Rohlfs geleitet wird. Die beiden Gruppen hatten sich außerdem Gastmusiker von der Musikschule Niedergrafschaft eingeladen: das Saxophonensemble (Leitung Pieter Sleumer) und das Flötenemsemble (Leitung: Joyce Verbeek-Kamperman).

Die reformierte Kirche war bis aus den letzten Platz besetzt. Auf der einen Seite die 300 Besucher, ihnen gegenüber fast 100 Musizierende. Es wurde ein stimmungsvoller Abend in der dezent ausgeleuchteten Kirche mit ihrer schönen Akustik. In erster Linie trugen natürlich die Sänger und Musiker das festliche Weihnachtskonzert. Bunt gemischte Musikstücke, von traditionell bis modern, von bekannten bis weniger bekannten Liedern, bestimmten das neunzigminütige Programm.

Mal spielten oder sangen die Gruppen allein, mal gemeinsam. Besonders schön auch der „Christmas Song“, den Heinz Rohlfs am Klavier und Pieter Sleumer an der Klarinette im Duett vortrugen. So bewies die Musik wieder einmal ihre verbindende Kraft, auch wenn kaum Gelegenheit gewesen war, gemeinsam zu üben. Nach einigen Zugaben stimmten schließlich auch die Besucher in der reformierten Kirche in Emlichheim ein in das Schlusslied „Stille Nacht, heilige Nacht.“