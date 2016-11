Nordhorn

Junge Union: Hat Nordhorn ein Rattenproblem?

Nordhorn – ein Ort, an dem sich Ratten wohlfühlen? Die Junge Union habe in einigen Gesprächen mit Bürgern erfahren, dass sie die Nager vermehrt in ihrer Nachbarschaft wahrnehmen.

gn Nordhorn. Im zurückliegenden Kommunalwahlkampf sind Vertreter der Jungen Union (JU) vermehrt mit Bürgern über politische Themen in Nordhorns ins Gespräch gekommen. Dabei kam häufig ein Thema zur Sprache, dass die jungen Kandidaten der CDU völlig überrascht habe. Viele Bürgerinnen und Bürger erklärten, dass sie vermehrt Ratten in ihrer Nachbarschaft beobachten. Dieses Problem sei offensichtlich nicht auf einzelne Stadtteile begrenzt, sondern in den nördlichen wie auch westlichen Stadtteilen wurden in Bürgergesprächen viele entsprechende Hinweise geäußert. „Aus Sicht der Anwohner müsse die Stadt Nordhorn hier unbedingt tätig werden und die offensichtliche Rattenplage bekämpfen“, schreibt die JU in einer Pressemitteilung.

Malte Kramer, Vorsitzender der JU Nordhorn dazu: „Wir waren selbst völlig überrascht, dass das Problem ,Ratten‘ so viele Einwohner in Nordhorn bewegt.“ Dass die Nager allgemein auch in der Nähe von Menschen zu finden sind, war der JU klar. Dass die „Wasserstadt“ Nordhorn aber nach Empfinden so vieler Bürger ein Rattenproblem habe, war für die ehrenamtlich Engagierten in dieser deutlichen Form neu. Um diesem Problem weiter auf den Grund zu gehen fragt die JU: „Ist der Eindruck der Einwohner, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, wirklich für viele Stadtteile zutreffend?“ Die JU vermutet: „Unter Umständen könnte Nordhorn aufgrund der vielen Wasserflächen besonders attraktiv für Ratten sein.“

Anfrage an Verwaltung

Die JU hat aus diesem Grund eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet. Insbesondere die festgestellten Verbreitungsschwerpunkte, die bisherigen Bekämpfungsmaßnahmen und die eventuell bestehenden Probleme, zum Beispiel mit Resistenzen, stünden dabei im Mittelpunkt. „Interessant wäre es, noch mehr über die Verbreitung des Rattenproblems in Nordhorn zu erfahren“, so die JU. Die JU bittet um weitere Rückmeldungen von Bürgern unter info@grafschafter-ju.de. Erwähnt werden sollten die Straße der Sichtung beziehungsweise mindestens der Ortsteil sowie die Intensität der Rattensichtung.

JU-Vorsitzender Kramer: „Die Thematik ist vielleicht ungewöhnlich, aber als Politik muss man die Sorgen von Bürgern ernst nehmen. Sollte Nordhorn tatsächlich ein ,Rattenproblem‘ haben, muss die Stadt hier noch stärker aktiv werden.“