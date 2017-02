Region

Junge leiht Polizist Rad für Verfolgungsjagd

Als die Polizei bei der Verfolgung eines Verdächtigen mit dem Streifenwagen in Sassenberg nicht weiterkam, half ein Junge den Beamten aus der Patsche. Er lieh einem Beamten sein Fahrrad. Mit Erfolg.

gn Sassenberg. Am Samstagnachmittag traf die Polizei bei der Kontrolle eines Spielplatzes an der Straße Klingenhagen in Sassenberg auf drei verdächtige Personen. „Als die Beamten diese kontrollieren wollten, warf einer der Jugendlichen einem 15-Jährigen eine Tasche zu. Der Jugendliche lief daraufhin mit der Tasche in Richtung Vennstraße davon“, teilen die Westfälischen Nachrichten am Montag mit.

Die Polizei nahm die Verfolgung des Sassenbergers auf, zu Fuß und mit dem Streifenwagen. In Höhe des Fußballplatzes war für den Streifenwagen Schluss. Ein Poller versperrte den weiteren Weg. Einer von zwei Jungen, die die Verfolgung interessiert verfolgten, stellte dem laufenden Beamten sein Fahrrad zur Verfügung.

Mit diesem holte der Polizist den Jugendlichen ein und ergriff ihn. Dabei fiel der Sassenberger zu Boden und holte sich eine blutige Nase. Obwohl der Beamte den Schüler überwältigt hatte, wehrte dieser sich und versuchte, zu entwischen. Der Polizist fesselte den 15-Jährigen und brachte ihn zur Polizeiwache, um seine Identität zu klären. In der Tasche, die der Schüler bei sich hatte, fanden die Einsatzkräfte mehrere Gramm Marihuana, eine Feinwaage, Bargeld sowie einen Schlagring. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Rauschgift ein. Anschließend übergaben sie den Jugendlichen an seine Mutter.

Inwieweit die beiden anderen Jugendlichen, die sich mit dem 15-Jährigen auf dem Spielplatz aufhielten, Mittäter sind, muss noch geklärt werden.