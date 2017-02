Region

Junge Frauen aus Händen von „Loverboys“ gerettet

Sogenannte „Loverboys“ sollen wieder verstärkt in Enschede aktiv sein. Sie bringen junge Mädchen in eine emotionale Abhängigkeit und nutzen diese brutal aus.

mbo Enschede. Vier junge Frauen aus Enschede sind in den vergangenen Monaten aus den Händen sogenannter „Loverboys“ gerettet worden. Die vier sind in sicheren Unterkünften in anderen Landesteilen untergebracht worden.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Meldestelle „Loverboys“ in Enschede ihre Arbeit aufgenommen. Seit dieser Zeit sind rund 40 Meldungen über mögliche Opfer eingegangen. Die Meldestelle war gegründet worden, weil sich die Anzeichen häuften, dass „Loverboys“ wieder verstärkt in Enschede aktiv seien.

Mädchen entwickeln starke emotionale Abhängigkeit

Hinter dem harmlosen Begriff „Loverboy“ stecken tatsächlich brutale Zuhälter. Die jungen, attraktiven Männer suchen Kontakt zu Mädchen und jungen Frauen, übers Internet oder auch direkt vor Schulen oder an Treffpunkten von Jugendlichen. Die Männer sind sehr geschickt darin, potenzielle Opfer auszuspähen und auszufragen. Sie gaukeln den Mädchen die große Liebe vor, sie überhäufen sie mit Geschenken und Aufmerksamkeiten und sorgen dafür, dass die Mädchen in eine immer stärker werdende emotionale Abhängigkeit geraten, während sie sie von Familie und anderen sozialen Kontakten entfremden.

Schließlich gaukeln die Männer ihren Opfern finanzielle Probleme vor, die aber behoben werden könnten, wenn das Mädchen mit dem Gläubiger Sex habe. Das ist der erste Schritt in die Zwangsprostitution. In anderen Fällen werden die arglosen Mädchen mit zu einer angeblichen Feier genommen – dort tatsächlich aber von mehreren Männern vergewaltigt.

Hinweise kamen von Eltern

Die Mädchen wehrten sich oft aus Schamgefühl nicht und verheimlichten die Vergewaltigungen, zumal sie nach dem Motto „Dann weiß jeder, dass du die größte Hure der Stadt bist“ erpresst würden. Bei den Taten würden oft Bilder gemacht und Filme gedreht, mit denen die Opfer zur weiteren Prostitution gezwungen würden.

In den Niederlanden sind Fälle bekannt, in denen den Mädchen und jungen Frauen gedroht wurde, ihren Angehörigen etwas anzutun, wenn sie sich widersetzten. Oft werden die Frauen auch in Drogenabhängigkeit getrieben und zu anderen Delikten wie Drogenschmuggel gezwungen.

In Enschede kam keiner der Hinweise bei der Meldestelle „Loverboys“ von Opfern selbst; vielmehr waren es Eltern und Sozialarbeiter, die den Verdacht äußerten, dass etwas nicht stimmt. Vier Opfer wurden laut einem Bericht des „Twentsche Courant/ Tubantia“ aus den Fängen von Zuhältern gerettet; auch in den anderen gemeldeten Fällen wurde Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern aufgenommen. Die Frauen bestritten aber, etwas mit „Loverboys“ zu tun zu haben.