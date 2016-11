Nordhorn

Junge Frau bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Schwerer Unfall am Sonnabend in Nordhorn: Eine 21-jährige Frau war in Richtung Lingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die 21-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

gn Nordhorn. Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend auf der B213 in Höhe Klausheide ist eine 21-jährige Frau schwer verletzt worden. Am Auto entstand Totalschaden. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 19 Uhr in Richtung Lingen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Heinrich-Focke-Straße geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Durch den Versuch gegenzulenken, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto: Ihr „Peugeot“ schleuderte gegen einen Erdwall, kippte auf die Seite und stieß mit dem Dach gegen zwei Bäume.

