Niedergrafschaft

Jung und Alt gemeinsam beim Frühjahrsputz in Lage

Dem Aufruf zum „Tag des Dorfes“ in Lage waren vor einigen Tagen erneut zahlreiche große und kleine Bürger gefolgt. Sie gingen die Wege ab und sammelten Unrat ein.

hlw Lage. Bürgermeister Hindrik Bosch stellte die Müllsammelaktion der Feuerwehr mit der Jugendabteilung heraus und bezeichnete als besondere Augenweide den Spielplatzbereich am Kindergarten, der im neuen Glanz erstrahlt. Eltern und Kinder haben sauberen Sand und Schredderholz im Spielbereich verteilt. Spielgeräte und Zäune wurden überholt, Unkraut gezupft und Sträucher sowie Bäume beschnitten.

Kerstin Reurik und Britta Zwafink haben auf der Spielwiese am Kindergarten zunächst die Sträucher beschnitten und dann die Zweige geflochten. Sie erklärten: „Es macht einfach Spaß mit unseren Kindern für unsere Kinder hier mitzuhelfen. Wir haben zunächst die Sträucher beschnitten und flechten die Zweige, damit es ein Tipi wird.“ Jurre (7) und Stephanie Vos nahmen Pinsel und Farbe zur Hand. Sie erklärten: „Wir malen auf den Pflastersteinen am Kindergarten mit weißer Farbe die Konturen für den Hickelkasten, um das alte Hüpfspiel „Hinke Pinke“ wieder aufleben zu lassen.“

Fleißige Helfer im Einsatz

Überall in und um Lage herum waren die fleißigen Helfer im Einsatz, um den achtlos in die Natur geworfenen Müll einzusammeln. „Besonders lobenswert ist, dass sich am „Tag des Dorfes“ die Kinder der Grundschule engagiert haben. Die Beteiligung der Eltern und Schüler war überwältigend. So wurden Neuanpflanzungen im Umfeld der Schule vorgenommen und Projekte zur Verbesserung der Attraktivität des Schulhofes umgesetzt“, freute sich Bürgermeister Bosch.

Spielplätze wurden auf Vordermann gebracht und nach dem „Frühjahrsputz“ durch die Dorf-, Burg- und Mühlenfreunde glänzt auch die alte Mühle wieder. Die Akteure waren mit Schaufeln, Harken oder Schubkarren in der Hand unterwegs, um alle Mängel und Unreinheiten zu beseitigen. Sie waren auch rund um die Kirche und an den Sportplätzen aktiv. An den Gemeindestraßen und dem Entlastungsweg im Umfeld von Lage erledigten sie enorme Ausbesserungsarbeiten und Seitenstreifenbefestigungen.

Zum Ende der Aktion trafen sich alle im Schützenhaus zum gemeinsamen Essen. Hindrik Bosch dankte ihnen für die hervorragend geleisteten Arbeiten und betonte: „Liebe Kinder und Jugendliche, es ist immer wieder schön, die Bürger aus Lage und Umgebung als eine große Gemeinschaft zu erleben.“