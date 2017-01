Nordhorn

Jung-Börsianer beweisen richtigen Riecher

Wirtschaft kann spannend sein – etwa wenn sich politische Entscheidungen wie die US-Präsidenten-Wahl auf den Wert von Unternehmen auswirken. Das haben die Nachwuchs-Börsianer des „Planspiels Börse 2016“ erfahren.

Nordhorn. 24.416 Schüler-Teams waren bundesweit beim „34. Planspiel Börse“ der Sparkassen dabei, um wieder über den spielerischen Umgang im simulierten Wertpapierhandel Verständnis für die Börsenwelt und wirtschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln. In der Grafschaft beteiligten sich diesmal 330 Schüler in 91 Gruppen.

Dabei bewiesen hier die Gewinnerteams einen ausgesprochen guten Riecher: Im zehnwöchigen Spielzeitraum vom 5. Oktober bis 14. Dezember 2016 machte der Deutsche Aktien Index Dax kurz nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten in freudiger Anleger-Erwartung eines angekündigten 1-Billion-Dollar-Investitionsprogramms und weitgehender Steuerentlastungen für die US-Bürger einen Sprung von 10.500 auf 11.200 Punkte (6,5 Prozent) – die Depots der drei Gewinnerteams machten ebenfalls einen Satz nach oben, allerdings lag ihr Zuwachs höher. Damit konnten die Grafschafter die DAX-Entwicklung während der Spielzeit deutlich schlagen.

Mit dem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro erwirtschaftete das Duo Benjy Havenga und Steffen Vedder als Team „Steffen“ den größten Ertrag. Die Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft der KBS Nordhorn, betreut von der Lehrerin Stefanie Ryan, steigerten ihren Depotwert um elf Prozent auf 55.525,55 Euro. Das Siegerduo gelangte mit nur drei Käufen (Adidas, Amazon und AT&T) ganz oben auf das Siegerpodest.

Marktvorstand Norbert Jörgens kürte am Montag im Sparkassen-Beratungszentrum die Spielgruppe „Steffen“ zum heimischen Gewinner der Depotgesamtauswertung. Einen geschickten Umgang mit Aktien bewies eine weitere Gruppe des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft der KBS: Markus Spykman, Luca Arens, Marvin Gellink, Arian Naber, Kim Ulrichs und Henry Völlink konnten ihr Anfangskapital um 10,4 Prozent auf 55.209,51 Euro steigern. Damit landete das Team „Bier 1“ auf dem zweiten Platz in der Grafschaft. Dritter wurde die Gruppe „YNWA“ der Nordhorner Ludwig-Povel-Schule. Davis Dreimanis, Christian Ionescu und Bartosz Konstantynowicz kamen mit einem Wert von 54.766,22 Euro (+ 9,5 Prozent) ins Ziel.

Erneut ausgezeichnet wurden neben den Depotgesamtwertgewinnern die erfolgreichsten Teams in der Nachhaltigkeitswertung. In dieser Kategorie wird der Wertzuwachs ermittelt, der mit als nachhaltig gekennzeichneten Aktien erwirtschaftet wurde. Die Gewinner sind Lars und Nils Egbers, Silas Hindriks, Gernot Lindschulte und Timon Wolbert mit ihrem Lehrer Dr. Michael Griesen. Sie gehören zum Team „Börsengeier“ der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales (Fachrichtung Agrar) und erzielten einen Nachhaltigkeitswert von 2288,18 Euro. Dahinter platzierte sich das Team „HK Agriculture“ von den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales (Fachrichtung Agrar). Jan Beuker, Thomas Altena und Jannik Große-Brookhuis belegten mit einem Ertrag von 1507 Euro den 2. Platz. Den dritten Preis gewann das „Team 1453“ mit Matthias Kuhn und Kevin Schlünsen vom Missionsgymnasium Bardel und einem Ertrag von 1300 Euro. Für ihre Leistungen erhielten alle erfolgreichen Teammitglieder von der Sparkasse Geld- und Sachpreise.

Außerhalb des Schülerwettbewerbs nahmen die Sparkassen-Auszubildenden Lukas Schramm, Lea Sinz, Jan Wolf und Desiree Zweers am landesweiten internen Sparkassen-Börsenspiel teil und schafften den Sprung an die Spitze Niedersachsens. Die jungen Sparkassen-Mitarbeiter steigerten ihren Anfangswert auf 55.67,55 Euro (+ 11,7 Prozent). Den Sparkassen-Gesamterfolg machte das zweite Sparkassenteam um Niklas Reimann, Jesko Hoegen und Shwal Khawaja (55.356,44 Euro oder +10,7 Prozent) perfekt. Es belegte in Niedersachsen den zweiten Platz und in der Nachhaltigkeitswertung einen dritten Platz (1030,45 Euro).