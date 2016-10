Region

Jugendliche müssen nach Shisha-Rauchen in Klinik

Es sollte vermutlich ein gemütlicher Abend mit einer Shisha in Osnabrück werden, doch der endete in der Klinik.

gn Osnabrück. Beim Shisha-Rauchen haben sich drei junge Leute in Osnabrück eine schwere Rauchvergiftung zugezogen. Nach dem unsachgemäßen Gebrauch der Wasserpfeife wurden Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend in die Wohnung gerufen, wo sie eine 18-jährige junge Frau und zwei 16 Jahre alte Jugendliche fanden.

Bei zwei von ihnen sei die Vergiftung derart schwerwiegend gewesen, dass sie zu einer Druckkammerbehandlung in eine Spezialklinik nach Aachen gebracht werden mussten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die dritte Person kam in eine Osnabrücker Klinik.

Die Feuerwehr nahm in der Wohnung Kohlenmonoxid-Messungen vor, gab aber schnell Entwarnung. Die Polizei sucht noch nach der Ursache des Unfalls.