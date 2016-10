Region

Jugendbuchserie spielt im Emsland

Die Autorin Miriam Rademacher, die auf Schloss Clemenswerth in Sögel aufgewachsen ist, arbeitet an einer fünfteiligen Jugendbuchserie. Schauplätze finden sich im Schloss Clemenswerth oder anderswo im Emsland.

Sögel. Das Schloss Clemenswerth in Sögel war ihr Zuhause. Ihr Vater, Eckard Wagner, war bis 2006 der Direktor des Museums. Mit 19 zieht sie 1992 nach Osnabrück, um Tanzlehrerin zu werden. 20 Jahre arbeitet sie an der renommierten Tanzschule Hull. Dann startet sie nebenbei eine Karriere als Schriftstellerin. Schnell ist sie erfolgreich. Literarisch kehrt Miriam Rademacher jetzt ins Emsland zurück. Die Autorin arbeitet gerade an einer neuen Jugendbuchserie.

Das letzte Wort hat die tanzbegeisterte Schriftstellerin gerade unter den zweiten Teil der im Emsland angesiedelten Jugendbuchreihe „Talisman“ geschrieben. „In jedem Band steht ein anderes Stück Emsland im Mittelpunkt. Es hat mir Spaß gemacht, über Geheimgänge, verwinkelte Häuser und Burgzinnen zu schreiben. Genau das war auch mein Zuhause, mein Clemenswerth“, sagt Rademacher. Grundthema in den Geschichten sei das Überwinden von Ängsten. Ihr früheres Zuhause dürfte auch ein Stück dafür mitverantwortlich sein, dass sie nach dem Tanzen zum zweiten Mal einen kreativen Weg geht.

Seit ihr Vater im Ruhestand ist und zu ihrer Familie nach Osnabrück zog, hat sie nicht mehr so viel Kontakt in ihre alte Heimat. Ab und zu trifft sie sich im Emsland mit alten Freundinnen.

In verschiedenen Genres zu Hause

Rademacher ist in verschiedenen Genres zu Hause: Fantasy, Jugendliteratur, Märchen und andere. Ihre große Liebe aber gilt den Krimis. Sehr erfolgreich laufen zurzeit die beiden Bücher „Der Tanz des Mörders“ und „Die Farben des Mörders“, beide erschienen im Carpathia-Verlag. „Ganz so brutal wie zum Beispiel in schwedischen Krimis geht es bei mir nicht zu. Auch in einem Thriller muss man mal lachen können“, sagt die Autorin. Die Handlungen beider Bücher spielen in Mittelengland. „Als Tochter eines Historikers liebe ich Schlösser und Burgen. Ich würde gerne mal ein paar Wochen lang die Schlossgärten Englands erkunden.“ Als Ermittler fungiert in den Büchern ein außergewöhnliches Trio: ein ehemaliger Tanzlehrer, eine Krankenschwester und ein Pfarrer.

„Das goldene Kleeblatt gegen Gewalt“

Die geborene Sögelerin ist nicht wie einige andere Autoren in der Region Hobbyschriftstellerin, deren Bücher in sogenannten „Books on Demand“-Verlagen in kleinen Auflagen erscheinen und die vorab Eigenbeteiligung in Form von Druckkostenzuschüssen zahlen müssen. Sie arbeitet von Anfang an mit etablierten Verlagen und festen Verträgen. Inzwischen hat sie eine große Anhängerschaft. Eine Auszeichnung hat die Schriftstellerin auch schon bekommen: für das Buch „Krebs in Knoblauch“. Die märchenhafte Geschichte von dem kleinen Scherentier, das eine Flaschenpost mit verhängnisvollem Inhalt findet, erhielt sie 2012 den österreichischen Preis „Das goldene Kleeblatt gegen Gewalt“. Mit Geschichtenschreiben hat die Krimi-Anhängerin mit elf Jahren angefangen. Auch das hätte sie früher gerne zum Beruf gemacht. Dass dann aber ihre andere Leidenschaft, das Tanzen, zunächst den Vorzug bekam, lag auch an den Eltern, die sie warnten: „Mit dem Schreiben kannst du doch kein Geld verdienen.“ Das hat die 43-Jährige inzwischen deutlich widerlegt.

„Ich schreibe mittendrin“

Genauso ungewöhnlich wie ihr Werdegang ist auch ihre Art, Bücher zu schreiben. Von strengem Programm und detailliertem Arbeits- und Stundenplan keine Spur. Das ginge auch gar nicht, denn „schließlich habe ich einen Mann, zwei Kinder, zwei Hunde und zwei Hamster“, sagt sie und ergänzt: „Ich brauche keine Ruhe. Das Leben tobt um mich herum, und ich schreibe mittendrin.“ So kann es dann also vorkommen, dass sie ihren Laptop auf dem Küchentisch, im Garten oder auf einer Bank im Grünen aufklappt und anfängt zu schreiben. Das dann wiederum mit System. Rademacher geht nach eigenen Angaben so vor wie jemand, der einen Zaun baut: „Als Erstes ist da die Idee, dann schlage ich einen Pflock nach dem anderen ein, und dann fülle ich die Zwischenräume.“