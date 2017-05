Ticker

Joshua-Management schlägt Klitschko den 28. Oktober für Rematch vor

dpa London. Das Management des Schwergewichts-Weltmeisters Anthony Joshua hat Wladimir Klitschko den 28. Oktober als Rückkampf-Termin vorgeschlagen. Der Joshua am 29. April unterlegene Ex-Weltmeister aus der Ukraine hat sich allerdings noch nicht entschieden, ob er seine Karriere fortsetzt. Der 41 Jahre alte Klitschko hatte vor 90 000 Fans im Londoner Wembley-Stadion in einem spektakulären Kampf in der 11. Runde durch Technischen K.o. verloren. „Der 28. Oktober wäre eine Option“, sagte Joshua-Manager Eddie Hearn laut „Sun“ und nannte das Principality Stadium in Cardiff/Wales als möglichen Austragungsort.