Niedergrafschaft

„Jöne“ Strenge als Hauptschulleiter verabschiedet

Über 40 Jahre war Heinrich „Jöne“ Strenge als Pädagoge in Emlichheim tätig. Jetzt ist er als Leiter der Hauptschule in den Ruhestand verabschiedet worden.

Emlichheim. Wer das Wirken von Heinrich Strenge in Emlichheim umschreiben und charakterisieren will, kann sich nicht auf „Jönes“ berufliche Tätigkeit als Pädagoge beschränken. Das zeigten die verschiedenen Redebeiträge während der Verabschiedung als Schulleiter. Das Engagement für den Sport, und hier insbesondere den Volleyball, ist ebenso untrennbar mit seiner Person verbunden, wie sein Einsatz in und für die Kommunalpolitik. Als ehrenamtlicher Bürgermeister von Emlichheim ist der Sozialdemokrat Heinrich Strenge auch weiter in der Öffentlichkeit tätig.

Auch Regierungsschuldirektor Gerhard Nögel betonte, dass Strenge als Pädagoge, Schulleiter und Kommunalpolitiker die Bildungslandschaft in Emlichheim mitgestaltet hat. Wenn Strenge am heutigen Dienstag offiziell seine Schulzeit beendet, war er über 40 Jahre lang im Schuldienst tätig. Sein Studium in Osnabrück hatte er im Jahr 1974 beendet, bevor er im Jahr 1975 bei der Orientierungsstufe in Emlichheim seinen Dienst aufnahm. Dazu kamen in den nächsten Jahren auch Einsätze an anderen Schulen.

Zur Tätigkeit als Pädagoge kamen weitere Aufgaben in der Schule. So wurde Strenge im Jahr 1983 Fachkonferenzleiter Sprachen an der Orientierungsstufe. Nach einer kurzen Periode als kommissarischer Leiter an der Orientierungsstufe bis zu deren Auflösung wechselte Strenge im Jahr 2004 in die Leitung der Hauptschule Emlichheim. „Gelassen, von der Praxis her denkend und lösungsorientiert“, habe er die Schule geleitet, erklärte Nögel. Er habe Strenge nicht nur wegen seiner fachlichen Qualifikation, sondern auch wegen seiner menschlichen Art und nicht zuletzt wegen seines Humors „sehr zu schätzen gelernt.“ Der Emlichheimer verkörpere das, was man sich als einen „Hauptschulleiter im besten Sinne“ vorstelle. Er habe nicht zu den Bedenkenträgern gehört und sei sich seiner Verantwortung immer bewusst gewesen. Das sichere ihm eine bleibende Erinnerung.

Ihre Sympathie und Wertschätzung zeigten eine Reihe von Hauptschülern während der Feier zur Verabschiedung ihres Schulleiters mit Wort- und Gesangsbeiträgen. „Jöne“ Strenge genoss diese Einlagen seiner Schützlinge sichtlich.

Darauf, dass Strenge den Eintritt in den Ruhestand schon seit längerem herbeigesehnt hatte, machte Gemeindedirektorin Daniela Kösters aufmerksam: „Er konnte seit einem halben Jahr immer sofort die Zahl der ihm verbleibenden Arbeitstage nennen.“ Als Vertreterin des Schulträgers habe sie sich auf diesen Tag nicht so sehr gefreut. Strenge habe mit seiner gelassenen und liebenswerten Art ganze Generationen von Schülern in Emlichheim geprägt.

Als mit der Zunahme der Schüler aus Flüchtlingsfamilien und der Auflösung der Förderschule zusätzliche Aufgaben auf die Hauptschule in Emlichheim zugekommen seien, so Gemeindedirektorin Kösters, sei „Jöne“ nicht ins Lamentieren verfallen, sondern habe sich diesen Herausforderungen gestellt. Dabei habe er die großen Anstrengungen meistens mit Humor gemeistert. Auch bei zeitweise nötiger Strenge gegenüber Schülern, so Kösters, habe der Hauptschulleiter jeden seiner Schützlinge stets mit Respekt behandelt. „Die Schüler respektieren ihn nicht nur, sie lieben ihn“, resümierte die Gemeindedirektorin. Man werde Strenge als Schulleiter vermissen. Mit Strenge gehe ein „grandmaster of old school“ von Bord.

Als Vertreter der Emlichheimer Kirchen betonte Pastor Ulf Sievers, dass Heinrich Strenge sich nicht nur um die Bildung seiner Schüler gekümmert habe, sondern stets auch um deren Entwicklung zu Persönlichkeiten. Für die Schulen bedankte sich Rüdiger Kopplin für die kollegiale Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen vier Jahrzehnte.

Das Kollegium der Hauptschule bedankte sich bei ihrem scheidenden Leiter mit einer unterhaltsamen Zeitreise durch das schulische und außerschulische Leben Heinrich Strenges.