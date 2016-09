Nordhorn

Jobmesse informiert Jugendliche in Nordhorn

Mit zwei Schülertagen am Donnerstag und Freitag ist die inzwischen vierte Auflage der Jobmesse „Arbeitswelten“ an den Start gegangen. Am Sonntag ist die Messe für alle Interessierten zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Nordhorn. Bei der Messe für Ausbildung und Beruf in der „Alten Weberei“ in Nordhorn zeigen mehr als 40 Aussteller aus der Grafschaft, dass die hiesige Joblandschaft alles andere als eintönig ist.

Rund 2200 Jugendliche der neunten und zehnten Jahrgangsstufe hatten sich im Vorfeld für die beiden Auftakttage angemeldet. Einer von ihnen ist der 17-jährige Dominique aus Nordhorn, der sich besonders für Metalltechnik interessiert. Das Konzept der Veranstaltung lobt der Zehntklässler: „Natürlich kann ich mir auch Informationen im Internet suchen, aber es ist viel besser, vor Ort mit den Leuten zu sprechen.“

Video Messe arbeitswelten 2016 in Nordhorn

Dass dies ein bedeutsamer Mehrwert sein kann, wissen auch die Aussteller –, insbesondere wenn es darum geht, mit falschen Vorstellungen oder Vorurteilen aufzuräumen. Susanne Jacob, Ausbildungsbetreuerin bei den Hotels „Am Stadtring“, „In-Side“ und „Riverside“, kann das bestätigen. Es geben Vorbehalte hinsichtlich der Gastronomie, etwa zu den Arbeitszeiten: „Das wollen wir ins rechte Licht rücken.“

Aufklärungsarbeit leisten auch die Mitarbeiter der Firma Rosink aus Nordhorn. Sie bewerben unter anderem die Ausbildung zum Holztechniker – ein Berufsbild, das sich im Laufe der Zeit stark gewandelt hat. „Die romantische Vorstellung vom Tischler an der Hobelbank gibt es nicht mehr. Heute kommt modernste, computergestützte Technik zum Einsatz“, erklärt Klaus Lockhorn. Die Grundfaszination scheint aber noch dieselbe wie früher zu sein, wenn man seinen Kollegen Fabian Heidotting fragt, der gerade die Ausbildung absolviert: „Es ist einfach spannend zu sehen, wie aus einer Spanplatte ein fertiges Möbelstück wird.“

Direkt gegenüber von Rosink informieren auch die Grafschafter Nachrichten über ihre Ausbildungsberufe: Ob Medienkaufmann oder -gestalter für Digital und Print, Fachinformatiker Systemintegration, Medientechnologe Druck oder das Volontariat in der Redaktion – die GN bieten eine breite Palette an Möglichkeiten.

Der Jobvielfalt in der Grafschaft insgesamt scheinen – den Eindruck erweckt die Messe – kaum Grenzen gesetzt: Wäre Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz zu werden das Richtige? Oder Fachkraft für Bäderbetriebe im „Delfinoh“? Mit den „Arbeitswelten“ sollen die Schüler praxisnahe Anregungen zur Berufswahl an die Hand bekommen. Denn ob klassisches oder exotisches Berufsbild: Fachkräfte, so ist der Tenor, werden überall gesucht.

Thomas Witte, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur „Zengamedia“, legt den Jugendlichen nahe, die Tage wirklich für sich zu nutzen. Er hat zuvor viele Schüler in den Klassen besucht, um sie vorzubereiten. Sein Anliegen ist es, den jungen Menschen in der Grafschaft zu zeigen, was in ihrem Landkreis möglich ist – und damit zu verdeutlichen: Für das berufliche Glück muss man die Region nicht verlassen.

Alle Informationen zur Messe gibt es im Internet unter der Adresse www.arbeitswelten-grafschaft.de.