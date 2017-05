Lokalsport

Jennifer Geerties führt Schwerin zur Meisterschaft

Volleyball-Nationalspielerin aus Emlichheim gewinnt mit dem SSC die Finalserie gegen Stuttgart mit 3:0. Nach dem Pokalsieg 2014 mit Vilsbiburg ist es für die 23-Jährige der zweite nationale Titel.

Schwerin. Die Emlichheimerin Jennifer Geerties hat den Schweriner SC als Kapitän zur deutschen Meisterschaft geführt. Am Mittwochabend gewannen die Schwerinerinnen vor heimischem Publikum auch das dritte Spiel der Finalserie gegen den MTV Allianz Stuttgart überraschend deutlich mit 25:17, 25:14 und 25:16 und machten mit Sieg Nummer drei den Meisterschaftstriumph perfekt. „Wir hatten vorher selbst nicht damit gerechnet, dass wir die Finalserie so klar gewinnen. Gerade gegen einen so starken Gegner wie Stuttgart. Aber es war eine tolle Leistung von uns“, freute sich Jennifer Geerties, für die es der erste deutsche Meistertitel war. Als Kapitän des Teams durfte die 23-Jährige die Meisterschale sogar als Erste in Empfang nehmen. „Die ist ganz schön schwer. Sie wäre mir fast runtergefallen“, erzählt die Außenangreiferin.

Richtig Zeit, um den Titelgewinn zu genießen, hatte die Emlichheimerin zunächst aber nicht. Am Donnerstagvormittag saß Geerties bereits wieder in der Schweriner Uni und bereitete sich auf einen Vortrag im Rahmen ihres BWL-Studiums vor, den sie gestern halten musste. „Die Nacht war wirklich kurz. Ich kann das alles noch gar nicht richtig fassen“, sagte Geerties. Und auch nach ihrem Uni-Vortrag ging es gestern Schlag auf Schlag weiter. Ein Essen mit Sponsoren, ein Autokorso durch die Stadt, ein Besuch beim NDR, ein Empfang beim Ministerpräsidenten und ein Abschlussessen mit dem Team standen am Tag eins nach dem Titelgewinn noch auf ihrem Programm.

Der deutsche Meistertitel war in Schwerin lang ersehnt. Denn der erfolgsverwöhnte Club aus Mecklenburg-Vorpommern, der von 2009 bis 2013 vier von fünf möglichen deutschen Meisterschaften gewonnen hatte, war in den vergangenen drei Jahren leer ausgegangen. In dieser Spielzeit ließ die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski aber keinen Zweifel daran, dass die Meisterschale wieder Richtung Ostsee wandern sollte. Schon in der normalen Punktrunde hatten die Schwerinerinnen die Liga dominiert und sich Platz eins vor den Stuttgarterinnen gesichert. In den Play-Offs gab sich das Team dann ebenfalls keine Blöße. Gegen die „Ladies in Black“ aus Aachen und den VC Wiesbaden lautete die Bilanz am Ende jeweils 2:0. Das Finale wurde dann nach dem Modus „Best of Five“ ausgetragen. Nach dem 3:1-Sieg zum Auftakt in der heimischen Palmberg-Arena landeten Geerties und Co. am vergangenen Wochenende mit einem weiteren Vier-Satz-Erfolg in Stuttgart einen Big Point. „Nach dem Sieg in Stuttgart wollten wir die Meisterschaft unbedingt im dritten Spiel vor unserem Publikum perfekt machen“, sagte Geerties. Das gelang mit einer voll überzeugenden Vorstellung. Auch Geerties, die bis 2010 die volleyballerische Ausbildung beim SC Union genoss und in Emlichheim in jungen Jahren bereits in der 2. Bundesliga für Furore sorgte, hatte daran mit einer starken Leistung ihren Anteil.

Aus der alten Heimat kamen nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels auch zahlreiche Glückwunsche. „Mein Handy ist voll. Ich konnte noch gar nicht alle Nachrichten lesen“, berichtet Geerties, für die es der zweite große Erfolg auf nationaler Ebene ist. Vor ihrem Wechsel nach Schwerin feierte sie im Jahr 2014 mit den Roten Raben Vilsbiburg den deutschen Pokalsieg. In den kommenden Wochen geht es für sie direkt auf internationaler Bühne weiter. Ende Mai steht mit der deutschen A-Nationalmannschaft die WM-Qualifikation in Portugal auf dem Programm. „Wir haben eine gute Gruppe erwischt. Um zur WM nach Japan zu fahren, müssen wir aber Gruppenerster werden“, betont Geerties, die für das verjüngte deutsche Team aber gute Chancen sieht. Denn auch in der Nationalmannschaft gibt der Schweriner SC den Ton an. „Wir sind sechs oder sieben Spielerinnen aus Schwerin“, sagt Geerties, die sich auch in Sachen Trainer nicht umstellen muss. Denn seit dem Jahr 2015 ist Felix Koslowski in Personalunion für den SSC und die deutsche Auswahl verantwortlich. Auf dem Weg zur WM-Qualifikation schaut Geerties mit dem Nationalteam auch in der Nähe vorbei. Am 19. Mai trifft das Nationalteam in Münster auf Ungarn, zwei Tage später folgt in Oldenburg das nächste Testspiel der beiden Teams.