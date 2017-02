Grafschaft

„Jedes Wort wert“: Poetry Slam zum Thema Zeitung

„Jedes Wort wert“: Unter diesem Titel haben sich acht Wortakrobaten einen Poetry Slam zum Thema Zeitung geliefert. Auf Einladung der GN ging es um die Frage, was Zeitung war, was sie ist – und was sie sein könnte.

