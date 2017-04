Ticker

Jan Böhmermann sorgt in US-Late-Night-Show für Lacher und Zensur

dpa New York. Jan Böhmermann hat bei seinem Debüt im US-Fernsehen für Lacher gesorgt. In der Show „Late Night With Seth Meyers“, die auf dem Sender NBC ausgestrahlt wurde, sprach der deutsche Satiriker und Moderator mit Gastgeber Seth Meyers über deutschen Humor und US-Präsident Donald Trump. Außerdem erfüllte er sich bei seinem zehnminütigen Auftritt nach eigenen Angaben einen „Kindheitstraum“ und ließ sich im US-Fernsehen zensieren. Als er mehrfach das Wort „Fuck“ sagte, überblendete die Regie den Ausdruck aus der aufgezeichneten Sendung mit einem Piep-Ton.